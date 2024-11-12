BMSG全所属アーティスト23名による大規模フェス＜BMSG FES’24＞の映像作品が、2025年1月15日に発売されることが決定した。

◆ライブ映像

2022年に初開催され、3回目を迎える今年の＜BMSG FES＞は9月21日から23日の3日間、Kアリーナ横浜で開催され、全6公演で約12万人を動員。本公演では＜BMSG FES’24＞限定で結成された、Aile The Shota率いる“BMSG MARINE”、SKY-HI率いる“BMSG SKY”、Novel Core率いる“BMSG GAIA”の3ユニットによる各楽曲など、バラエティに富んだ全41曲が披露された。

DVD＆Blu-rayには、公演最終日の模様を収録。見所満載の映像となっている。特典映像にはフェスの舞台裏を追ったビハインド映像も収められる。

そんな＜BMSG FES’24＞より「Brave Generation -BMSG United Remix-」のライブ映像がBMSG YouTubeチャンネルにて公開。ライブの終盤に全所属アーティスト23名で披露された本楽曲は、全員の個性やオリジナリティが溢れた、必見の映像となっている。



ライブ写真◎田中聖太郎写真事務所

DVD & Blu-ray『BMSG ALLSTARS「BMSG FES'24」』

2025.1.15 ON SALE
予約：https://bmsg.lnk.to/BMSGFES24

【DVD2枚組 (スマプラ対応)】通常盤
品番 : AVBD-27827〜8
POS : 498806427827/5
価格 : \6,600 (税込)　\6,000 (税抜)
初回特典(封入) : ジャケットサイズステッカー

【Blu-ray Disc2枚組 (スマプラ対応)】通常盤
品番 : AVXD-27829〜30
POS : 498806427829/9
価格 : \6,600 (税込)　\6,000 (税抜)
初回特典(封入) : ジャケットサイズステッカー

【初回生産限定 DVD3枚組 (スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP盤
品番 : AVZ1-27831〜3
POS : 498806427831/2
価格 : \13,200 (税込)　\12,000 (税抜)
永続仕様 : 三方背BOX仕様
永続特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : 特典映像あり
封入特典 : フォトカードセット(25枚入り)・フォトフレーム

【初回生産限定 Blu-ray Disc2枚組 (スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP盤
品番 : AVZ1-27834〜5
POS : 498806427834/3
価格 : \13,200 (税込)　\12,000 (税抜)
永続仕様 : 三方背BOX仕様
永続特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : 特典映像あり
封入特典 : フォトカードセット(25枚入り)・フォトフレーム

DVD & Blu-ray
●LIVE本編（全品番共通）
BMSG FES'24
2024.9.21-23 K-Arena Yokohama
全41曲収録
※BMSG MUSIC SHOP盤のみSKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi, KANONによる副音声付き

1. Glitch / BMSG GAIA
2. No Way Back / Novel Core
3. カミサマキドリ / Novel Core
4. DOG -freestyle- / Novel Core
5. MF / Novel Core, SHUNTO, RYOKI
6. Name Tag / Novel Core, SKY-HI, edhiii boi, RYOKI, RYUKI, TAIKI
7. Swan's War / BMSG SKY
8. Counterattack / MAZZEL
9. Vivid / MAZZEL
10 .Seaside Story / MAZZEL
11. ICE / KAIRYU, REIKO
12. So Good / REIKO
13. Neverland / REIKO
14. MISSION / MAZZEL, SKY-HI, REIKO
15. Memoria / BMSG MARINE
16. 踊りませんか？ / Aile The Shota
17. J-POP STAR / Aile The Shota
18. Pandora / Aile The Shota
19. Villains / Aile The Shota
20. Tiger Style / SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO, TAKUTO
21. New Chapter / BMSG ALLSTARS
22. MINNA BLING BLING / BMSG POSSE
23. OVERDRIVE / BMSG POSSE
24. I just wanna be myself / LEO (BE:FIRST)
25. Uiteru / edhiii boi
26. GALAXY / edhiii boi
27. Metamorphose / SHUNTO, RYUHEI
28. 14th Syndrome / SKY-HI, edhiii boi, RUI, TAIKI, KANON, RYUHEI
29. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON
30. Thinkin' bout you / ShowMinorSavage
31. Ocean / ShowMinorSavage
32. -Dance Break- / SOTA, MANATO
33. Mainstream / BE:FIRST
34. Boom Boom Back / BE:FIRST
35. Blissful / BE:FIRST
36. タイトル未定 / SKY-HI
37. 何様 / SKY-HI
38. Turn Up / SKY-HI
39. To The First / SKY-HI, BE:FIRST
40. D.U.N.K. / BMSG ALLSTARS
41. Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS

●BMSG FES’24 -Behind The Scenes-
（BMSG MUSIC SHOP盤 約60分／通常盤約30分）

●BMSG MUSIC SHOP盤 特典映像収録予定内容
BMSG FES’24 -Behind The Scenes of Opening Movie-
BMSG FES’24 -TRAINEE MC Collection-(5公演分収録)
BMSG FES’24 D.U.N.K -Dance CYPHER ANGLE-(5公演分収録)
BMSG FES’24 -North/South Salon Camera-

関連リンク

◆＜BMSG FES’24＞特設サイト