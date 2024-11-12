＜BMSG FES’24＞映像作品発売決定。「Brave Generation」ライブ映像も公開
BMSG全所属アーティスト23名による大規模フェス＜BMSG FES’24＞の映像作品が、2025年1月15日に発売されることが決定した。
◆ライブ映像
2022年に初開催され、3回目を迎える今年の＜BMSG FES＞は9月21日から23日の3日間、Kアリーナ横浜で開催され、全6公演で約12万人を動員。本公演では＜BMSG FES’24＞限定で結成された、Aile The Shota率いる“BMSG MARINE”、SKY-HI率いる“BMSG SKY”、Novel Core率いる“BMSG GAIA”の3ユニットによる各楽曲など、バラエティに富んだ全41曲が披露された。
そんな＜BMSG FES’24＞より「Brave Generation -BMSG United Remix-」のライブ映像がBMSG YouTubeチャンネルにて公開。ライブの終盤に全所属アーティスト23名で披露された本楽曲は、全員の個性やオリジナリティが溢れた、必見の映像となっている。
ライブ写真◎田中聖太郎写真事務所
DVD & Blu-ray『BMSG ALLSTARS「BMSG FES'24」』
予約：https://bmsg.lnk.to/BMSGFES24
【DVD2枚組 (スマプラ対応)】通常盤
品番 : AVBD-27827〜8
POS : 498806427827/5
価格 : \6,600 (税込) \6,000 (税抜)
初回特典(封入) : ジャケットサイズステッカー
【Blu-ray Disc2枚組 (スマプラ対応)】通常盤
品番 : AVXD-27829〜30
POS : 498806427829/9
価格 : \6,600 (税込) \6,000 (税抜)
初回特典(封入) : ジャケットサイズステッカー
【初回生産限定 DVD3枚組 (スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP盤
品番 : AVZ1-27831〜3
POS : 498806427831/2
価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)
永続仕様 : 三方背BOX仕様
永続特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : 特典映像あり
封入特典 : フォトカードセット(25枚入り)・フォトフレーム
【初回生産限定 Blu-ray Disc2枚組 (スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP盤
品番 : AVZ1-27834〜5
POS : 498806427834/3
価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)
永続仕様 : 三方背BOX仕様
永続特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : 特典映像あり
封入特典 : フォトカードセット(25枚入り)・フォトフレーム
DVD & Blu-ray
●LIVE本編（全品番共通）
BMSG FES'24
2024.9.21-23 K-Arena Yokohama
全41曲収録
※BMSG MUSIC SHOP盤のみSKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi, KANONによる副音声付き
1. Glitch / BMSG GAIA
2. No Way Back / Novel Core
3. カミサマキドリ / Novel Core
4. DOG -freestyle- / Novel Core
5. MF / Novel Core, SHUNTO, RYOKI
6. Name Tag / Novel Core, SKY-HI, edhiii boi, RYOKI, RYUKI, TAIKI
7. Swan's War / BMSG SKY
8. Counterattack / MAZZEL
9. Vivid / MAZZEL
10 .Seaside Story / MAZZEL
11. ICE / KAIRYU, REIKO
12. So Good / REIKO
13. Neverland / REIKO
14. MISSION / MAZZEL, SKY-HI, REIKO
15. Memoria / BMSG MARINE
16. 踊りませんか？ / Aile The Shota
17. J-POP STAR / Aile The Shota
18. Pandora / Aile The Shota
19. Villains / Aile The Shota
20. Tiger Style / SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO, TAKUTO
21. New Chapter / BMSG ALLSTARS
22. MINNA BLING BLING / BMSG POSSE
23. OVERDRIVE / BMSG POSSE
24. I just wanna be myself / LEO (BE:FIRST)
25. Uiteru / edhiii boi
26. GALAXY / edhiii boi
27. Metamorphose / SHUNTO, RYUHEI
28. 14th Syndrome / SKY-HI, edhiii boi, RUI, TAIKI, KANON, RYUHEI
29. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON
30. Thinkin' bout you / ShowMinorSavage
31. Ocean / ShowMinorSavage
32. -Dance Break- / SOTA, MANATO
33. Mainstream / BE:FIRST
34. Boom Boom Back / BE:FIRST
35. Blissful / BE:FIRST
36. タイトル未定 / SKY-HI
37. 何様 / SKY-HI
38. Turn Up / SKY-HI
39. To The First / SKY-HI, BE:FIRST
40. D.U.N.K. / BMSG ALLSTARS
41. Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS
●BMSG FES’24 -Behind The Scenes-
（BMSG MUSIC SHOP盤 約60分／通常盤約30分）
●BMSG MUSIC SHOP盤 特典映像収録予定内容
BMSG FES’24 -Behind The Scenes of Opening Movie-
BMSG FES’24 -TRAINEE MC Collection-(5公演分収録)
BMSG FES’24 D.U.N.K -Dance CYPHER ANGLE-(5公演分収録)
BMSG FES’24 -North/South Salon Camera-
関連リンク