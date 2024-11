BMSG全所属アーティスト23名による大規模フェス<BMSG FES’24>の映像作品が、2025年1月15日に発売されることが決定した。2022年に初開催され、3回目を迎える今年の<BMSG FES>は9月21日から23日の3日間、Kアリーナ横浜で開催され、全6公演で約12万人を動員。本公演では<BMSG FES’24>限定で結成された、Aile The Shota率いる“BMSG MARINE”、SKY-HI率いる“BMSG SKY”、Novel Core率いる“BMSG GAIA”の3ユニットによる各楽曲など、バラエティに富んだ全41曲が披露された。

DVD & Blu-ray『BMSG ALLSTARS「BMSG FES'24」』



2025.1.15 ON SALE予約:https://bmsg.lnk.to/BMSGFES24【DVD2枚組 (スマプラ対応)】通常盤品番 : AVBD-27827〜8POS : 498806427827/5価格 : \6,600 (税込) \6,000 (税抜)初回特典(封入) : ジャケットサイズステッカー【Blu-ray Disc2枚組 (スマプラ対応)】通常盤品番 : AVXD-27829〜30POS : 498806427829/9価格 : \6,600 (税込) \6,000 (税抜)初回特典(封入) : ジャケットサイズステッカー【初回生産限定 DVD3枚組 (スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP盤品番 : AVZ1-27831〜3POS : 498806427831/2価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)永続仕様 : 三方背BOX仕様永続特典(コンテンツ) : 特典映像あり封入特典 : フォトカードセット(25枚入り)・フォトフレーム【初回生産限定 Blu-ray Disc2枚組 (スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP盤品番 : AVZ1-27834〜5POS : 498806427834/3価格 : \13,200 (税込) \12,000 (税抜)永続仕様 : 三方背BOX仕様永続特典(コンテンツ) : 特典映像あり封入特典 : フォトカードセット(25枚入り)・フォトフレームDVD & Blu-ray●LIVE本編(全品番共通)BMSG FES'242024.9.21-23 K-Arena Yokohama全41曲収録※BMSG MUSIC SHOP盤のみSKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boi, KANONによる副音声付き1. Glitch / BMSG GAIA2. No Way Back / Novel Core3. カミサマキドリ / Novel Core4. DOG -freestyle- / Novel Core5. MF / Novel Core, SHUNTO, RYOKI6. Name Tag / Novel Core, SKY-HI, edhiii boi, RYOKI, RYUKI, TAIKI7. Swan's War / BMSG SKY8. Counterattack / MAZZEL9. Vivid / MAZZEL10 .Seaside Story / MAZZEL11. ICE / KAIRYU, REIKO12. So Good / REIKO13. Neverland / REIKO14. MISSION / MAZZEL, SKY-HI, REIKO15. Memoria / BMSG MARINE16. 踊りませんか? / Aile The Shota17. J-POP STAR / Aile The Shota18. Pandora / Aile The Shota19. Villains / Aile The Shota20. Tiger Style / SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO, TAKUTO21. New Chapter / BMSG ALLSTARS22. MINNA BLING BLING / BMSG POSSE23. OVERDRIVE / BMSG POSSE24. I just wanna be myself / LEO (BE:FIRST)25. Uiteru / edhiii boi26. GALAXY / edhiii boi27. Metamorphose / SHUNTO, RYUHEI28. 14th Syndrome / SKY-HI, edhiii boi, RUI, TAIKI, KANON, RYUHEI29. Forked Road / RUI, TAIKI, KANON30. Thinkin' bout you / ShowMinorSavage31. Ocean / ShowMinorSavage32. -Dance Break- / SOTA, MANATO33. Mainstream / BE:FIRST34. Boom Boom Back / BE:FIRST35. Blissful / BE:FIRST36. タイトル未定 / SKY-HI37. 何様 / SKY-HI38. Turn Up / SKY-HI39. To The First / SKY-HI, BE:FIRST40. D.U.N.K. / BMSG ALLSTARS41. Brave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARS●BMSG FES’24 -Behind The Scenes-(BMSG MUSIC SHOP盤 約60分/通常盤約30分)●BMSG MUSIC SHOP盤 特典映像収録予定内容BMSG FES’24 -Behind The Scenes of Opening Movie-BMSG FES’24 -TRAINEE MC Collection-(5公演分収録)BMSG FES’24 D.U.N.K -Dance CYPHER ANGLE-(5公演分収録)BMSG FES’24 -North/South Salon Camera-