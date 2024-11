プロダクトデザイナー 熊野亘登壇！リビングデザインセンターOZONE「建築設計やインテリアに関わるプロを対象にしたセミナー」

「リビングデザインセンターOZONE」では、建築設計やインテリアに関わるプロフェッショナルを対象にしたセミナーを、2024年11月22日(金)に開催します。

リビングデザインセンターOZONE「建築設計やインテリアに関わるプロを対象にしたセミナー」

開催日時:2024年11月22日(金)15:00〜16:30

講師 :鈴野 浩一(建築家/トラフ建築設計事務所)

熊野 亘(カリモク家具「MAS」プロダクトデザイナー)

会場 :リビングデザインセンターOZONE 5Fセミナールーム

参加費 :1,500円(税込)(一般)

無料(CLUB OZONE プロフェッショナル会員)※

※CLUB OZONE プロフェッショナル会員

建築設計、インテリアデザイン等の仕事に携わる個人および学生を対象とした無料の会員制度(入会金・年会費:無料)。

【セミナー概要】

2024年11月22日(金)開催のセミナーに、さまざまなジャンルでプロジェクトを展開する注目の建築家ユニット、トラフ建築設計事務所の鈴野浩一氏と、オーガニックコスメ“BAUM”(資生堂)のパッケージデザインや、日本の森林資源から生まれたカリモク家具のブランド「MAS」のデザインを手掛ける、デザイナー熊野亘氏が登壇します。

熊野 亘(カリモク家具「MAS」プロダクトデザイナー)

セミナーでは、「木」という素材の魅力や真価、「木」を使った空間設計やプロダクトデザインのディテールを中心にお話しを伺います。

鈴野氏、熊野氏が共に関わった[アークテリクス東京クリエーションセンター(東京・代官山)]の事例(内装外装計画:トラフ建築設計事務所/木製執務テーブル:熊野亘)をはじめ、近作および進行中のプロジェクトやプロダクトを紹介するほか、教育の場を通じて日々感じていることまで、「木」という素材を介して広がるさまざまな可能性に迫ります。

●詳細・お申し込みは以下URLをご参照ください。

https://www.ozone.co.jp/news/pro-seminar/1756/

