横浜Bay Hallで開催！PCI MUSIC「毎年恒例SPE納め2024」

PCI MUSICは、SPECIAL OTHERSが12月21日(土)、横浜Bay Hallにてライブイベント「毎年恒例SPE納め2024」を開催します。

日時 : 12月21日(土)17時開演

会場 : 横浜Bay Hall

チケット : 11月30日(土)発売

スタンディング5,500円(税込、整理番号付、ドリンク代別)

お問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION

https://www.red-hot.ne.jp/

050-5211-6077

メンバー全員の出身地でもあり、数多くのライブを行ってきた彼らの地元・横浜Bay Hallならではのパフォーマンスを体感できます。

チケットは11月30日(土)の一般発売に先駆けて、11月12日(火)18時よりオフィシャル先行受付を開始します。

<チケット先行販売>

受付期間: 11月12日(火)18時〜11月17日(日)23時59分

受付URL : https://eplus.jp/specialothers/

<SPECIAL OTHERS ACOUSTIC情報>

SPECIAL OTHERSのアコースティックプロジェクトSPECIAL OTHERS ACOUSTICが、2024年デビュー10周年イヤーを迎え毎月25日を“ニコニコの日”として9ヶ月連続シングルリリース。

その集大成となる通算3枚目のオリジナルアルバム『ORION』を10月23日に発売。

アルバムを携えてのツアー『SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR 2024「ORION」』を全国16カ所で開催中。

能楽堂や酒蔵、中国式庭園、文化遺産などユニークな場所でライブを行っている。

<SPECIAL OTHERS ACOUSTIC New Album『ORION』>

CD

・初回限定盤(2CD+DVD)

価格:税込6,980円

・通常盤

価格:税込3,300円

カセットテープ

・ツアー会場限定販売

価格:税込3,300円

アナログ盤

発売日:11月25日(月)

価格 :税込6,300円

「ORION」ジャケット

<SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR 2024「ORION」> ※終了分は割愛

11月16日(土) 兵庫県・神戸酒心館ホール

11月17日(日) 香川県・特別名勝 栗林公園 商工奨励館

11月23日(土・祝) 福岡県・住吉神社能楽殿

11月24日(日) 熊本県・キャバレーニュー白馬

11月30日(土) 岡山県・能楽堂ホールtenjin9

12月1日(日) 広島県・出雲大社広島分祠 神楽殿

12月7日(土) 群馬県・新島学園短期大学講堂 新島の森

12月8日(日) 長野県・上田映劇

12月14日(土) 静岡県・浜松市鴨江アートセンター

12月15日(日) 大阪府・大槻能楽堂

