横浜Bay Hallで開催！PCI MUSIC「毎年恒例SPE納め2024」
PCI MUSICは、SPECIAL OTHERSが12月21日(土)、横浜Bay Hallにてライブイベント「毎年恒例SPE納め2024」を開催します。
PCI MUSIC「毎年恒例SPE納め2024」
日時 ： 12月21日(土)17時開演
会場 ： 横浜Bay Hall
チケット ： 11月30日(土)発売
スタンディング5,500円(税込、整理番号付、ドリンク代別)
お問い合わせ： HOT STUFF PROMOTION
https://www.red-hot.ne.jp/
050-5211-6077
PCI MUSICは、SPECIAL OTHERSが12月21日(土)、横浜Bay Hallにてライブイベント「毎年恒例SPE納め2024」を開催。
メンバー全員の出身地でもあり、数多くのライブを行ってきた彼らの地元・横浜Bay Hallならではのパフォーマンスを体感できます。
チケットは11月30日(土)の一般発売に先駆けて、11月12日(火)18時よりオフィシャル先行受付を開始します。
＜チケット先行販売＞
受付期間： 11月12日(火)18時〜11月17日(日)23時59分
受付URL ： https://eplus.jp/specialothers/
＜SPECIAL OTHERS ACOUSTIC情報＞
SPECIAL OTHERSのアコースティックプロジェクトSPECIAL OTHERS ACOUSTICが、2024年デビュー10周年イヤーを迎え毎月25日を“ニコニコの日”として9ヶ月連続シングルリリース。
その集大成となる通算3枚目のオリジナルアルバム『ORION』を10月23日に発売。
アルバムを携えてのツアー『SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR 2024「ORION」』を全国16カ所で開催中。
能楽堂や酒蔵、中国式庭園、文化遺産などユニークな場所でライブを行っている。
＜SPECIAL OTHERS ACOUSTIC New Album『ORION』＞
CD
・初回限定盤(2CD＋DVD)
価格：税込6,980円
・通常盤
価格：税込3,300円
カセットテープ
・ツアー会場限定販売
価格：税込3,300円
アナログ盤
発売日：11月25日(月)
価格 ：税込6,300円
「ORION」ジャケット
＜SPECIAL OTHERS ACOUSTIC TOUR 2024「ORION」＞ ※終了分は割愛
11月16日(土) 兵庫県・神戸酒心館ホール
11月17日(日) 香川県・特別名勝 栗林公園 商工奨励館
11月23日(土・祝) 福岡県・住吉神社能楽殿
11月24日(日) 熊本県・キャバレーニュー白馬
11月30日(土) 岡山県・能楽堂ホールtenjin9
12月1日(日) 広島県・出雲大社広島分祠 神楽殿
12月7日(土) 群馬県・新島学園短期大学講堂 新島の森
12月8日(日) 長野県・上田映劇
12月14日(土) 静岡県・浜松市鴨江アートセンター
12月15日(日) 大阪府・大槻能楽堂
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