BLACKPINK ¥í¥¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¡ª¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¡Ö2024 MAMA¡×ÆüËÜ¸ø±é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸¡Æ¤Ãæ

ブルーノ・マーズの新たな報道が話題を集めている。CJ ENMは本日(12日)、Newsenに「ブルーノ・マーズが『2024 MAMA AWARDS』の出演を検討している」と伝えた。今回で25周年を迎えた「MAMA AWARDS」は今年、計3回にわたって開催される。現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで、22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催される。ブルーノ・マーズが出演を決定した場合、京セラドームでステージを披露するという。

彼は2010年に「Just The Way You Are」でデビューし、「Marry You」「Uptown Funk」「That's What I Like」など多数の楽曲をヒットさせた。今年10月18日には、BLACKPINKのロゼと共に新曲「APT.(ROSÉ & Bruno Mars)」を発売し、韓国の音楽ランキングで1位を総なめにすると共に、米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」で8位にランクインし、YouTubeでミュージックビデオの再生回数が3億回を突破するなど大ブレイクを果たした。ブルーノ・マーズの「APT.」披露が期待されているが、ロゼの出演については現在のところ、伝えられていない。「2024 MAMA AWARDS」には、2021年にデュオSilk Sonicを結成し、活躍している韓国系アメリカ人歌手アンダーソン・パークも出演する。CJ ENMのユン・シネプロデューサーは、本授賞式の開催に先立って「グラミーアワードでSilk Sonicとして4回の受賞経歴を持つアンダーソン・パークが『2024 MAMA AWARDS』アメリカ公演に登場する。どのような姿で登場するかは11月21日のステージで確認してほしい」と伝えた。アンダーソン・パークは今回の授賞式で、今年デビュー30周年を迎えたプロデューサーでアーティストのパク・ジニョン(J.Y.Park)とともに特別なコラボステージを披露する計画だ。