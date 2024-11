パソコン音楽クラブとピーナッツくんによる初の2マンライブが、2025年2月5日(水)に東京・WWW Xにて開催されることが決定した。関連記事: ピーナッツくんが語る、POP YOURSとヒップホップ ポップミュージックとダンスミュージックを縦横無尽に駆け抜けながら綿密に作り込まれたサウンドスケープと絶妙なポップネスを生み出し、様々なアーティストへの楽曲提供やリミックスでも独自の個性を発揮しているパソコン音楽クラブ。バーチャルYouTuberでありながらラッパーとしても活動し、熱く中毒性の高いラップを繰り出し、日本のヒップホップシーンのなかで異彩を放ちつつジャンルレスな活動で広く注目を集め続けているピーナッツくん。強烈な個性を放つ2組の初ツーマンがWWW Xにて開催される。

チケットはイープラス抽選先行受付がスタートしている。<ライブ情報>パソコン音楽クラブ × ピーナッツくん2025年2月5日(水)WWW X出演:パソコン音楽クラブ / ピーナッツくん (A to Z)時間:OPEN 18:00 / START 19:00前売:\4300(税込 / オールスタンディング / ドリンク代別)抽選先行受付:11/12(火)18:00〜11/17(日)23:59販売URL:https://eplus.jp/pasoconmusicclub-pi-nutskun/一般発売:11/23(土)10:00〜販売URL:https://eplus.jp/pasoconmusicclub-pi-nutskun/公演URL:https://www-shibuya.jp/schedule/018533.php問合:WWW X 03-5458-7688パソコン音楽クラブ Official HP:https://www.pasoconongaku.club/ピーナッツくん Official HP:https://osharepeanuts.com/