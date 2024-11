アンドレス・イニエスタの日本引退試合が「エル・クラシコ」で実現！ 2024年12月15日に味の素スタジアムで開催決定

2024年12月15日、東京の味の素スタジアムで、サッカーの伝説的な対決「エル・ クラシコ 」が日本初開催される。この試合では、 FCバルセロナ レアル・マドリード の伝説的選手たちが一堂に会し、特別な意味を持つ試合となる。その理由は、先日引退を表明したアンドレス・ イニエスタ の引退試合として、この日本の地が選ばれたからだ。「エル・ クラシコ 」は、 FCバルセロナ レアル・マドリード という、世界でもっとも有名なサッカークラブによる対決である。これまで スペイン で数多くの熱戦が繰り広げられてきたが、このたび日本での開催が決定した。試合は14時にキックオフされ、ファンはこの貴重な瞬間を見逃すわけにはいかない。試合は「BARCA Legends vs Real Madrid Leyendas」という形で行われ、両クラブのレジェンドたちが出場する。出場予定選手には、 イニエスタ をはじめ、シャビ・エルナンデスや リバウド 、ルイス・ フィーゴ といった名手たちが名を連ねている。アンドレス・ イニエスタ は、 FCバルセロナ での長いキャリアを経て、サッカー人生の集大成を日本の地で締めくくることを決意した。彼は、「日本での5年間の生活を経て、感謝の気持ちを表現したい」と語っており、日本は彼にとって第二の故郷とも言える場所である。 イニエスタ は、7年ぶりに FCバルセロナ のユニフォームを着て、この歴史的な試合に臨むこととなる。試合は味の素スタジアムで行われ、チケットは「LAWSON TICKETS」や公式サイトで販売中。チケット価格は、カテゴリー1が24,000円から、カテゴリー3が7,500円からとなっており、VIPチケットや体験付きチケットも用意されている。 イニエスタ の引退試合としての側面もあり、彼の最後のプレーを目の当たりにできる貴重なチャンス。サッカーファンならずとも、この歴史的な一戦を見逃す手はない。■試合概要試合日程:2024年12月15日(日)14:00キックオフ会場:味の素スタジアム https://www.ajinomotostadium.com/access/ 対戦カード: FCバルセロナ レジェンド vs レアル・マドリード レジェンド試合方式:45分ハーフ/計90分放送:未定(調整中)■EL CLÁSICO in TOKYOの意義数週間前にバルセロナで引退を発表した イニエスタ は、日本での5年間の生活を経て、輝かしいキャリアをこの地で締めくくり、日本の人々への深い感謝をもう一度表現したいという思いから、第二の故郷である日本をサッカー人生の最後の舞台に選びました。両クラブからは リバウド 、ルイス・ フィーゴ といったバロンドーラーを始め、盟友シャビ・エルナンデス、ロベルトカルロス、マスチェラーノ、カシージャス、マスチェラーノ等、 FCバルセロナ レアル・マドリード の黄金期を築いた世界的名手たちが集結。この試合は、世界で最もエキサイティングで熾烈なライバル対決を日本で体感する絶好の機会となります。サッカーファンなら誰もが見逃せない両クラブによるこの歴史的な一戦を、どうぞお見逃しなく。■試合情報試合名:アミューズ EL CLÁSICO in TOKYO Presented by VITAS日程:2024年12月15日(日)14:00キックオフ会場:味の素スタジアム対戦: FCバルセロナ レジェンド vs レアル・マドリード レジェンド公式HP: https://elclasico-tokyo.com/landing/ チケット情報:カテゴリー1 24,000円/カテゴリー2 10,000円/カテゴリー3 5,500円から販売中。