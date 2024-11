日韓ボーイズグループKJRGL、収録曲「Beautiful Dream」本日24時より先行配信…阪本航紀が初の作詞

11月27日に1st EP「prelude~the brilliant blue」のリリースを控えたKJRGL。本日24時にメンバーの阪本航紀(KOUKI)が初めて作詞を手がけた収録曲「Beautiful Dream」が先行配信となる。KJRGLのメンバーは、それぞれが厳しいオーディションの世界や辛い練習生生活等を経てデビューを果たした。「僕らが夢を諦めずにここまで頑張ってこれたのは、どんな時もそばにいてくれたファンの存在のおかげであり、これまでの愛とサポートに感謝を込めて、これからは僕たちがみなさんの為に歌い続けます」という気持ちが込められた楽曲だ。

そして彼らにとって一番大切な存在であるファンネームは「VOISEA」(読み方:ヴォイシー)に決定。KJRGLと言うグループ名は日本語と韓国語のくじらの造語。VOISEAはVOICEとSEAの造語である。地球上の生物は海から始まり、海は全てを包む母、くじらは海に住む。声を取り戻していく僕たちの終わりのない物語。海の声が僕たちの力になってくれる、そんな思いがこもったファンダム名となる。また、VOISEAはVoice's our infinite story (of) each anyone(声は僕たちにとって終わりのない物語)の意味を持っている。12月23日の「KJRGL DEBUT LIVE<KJRGlad to sea you!!>」開催まであと1ヶ月弱。メンバーは日々ステージに向けて照準を合わせ、VOISEAと過ごす日を楽しみにしている。

■リリース概要

「Beautifull Dream」

先行配信:11月13日(水)0:00〜

配信サイト一覧はこちら



1st EP「prelude~the brilliant blue」

発売日:11月27日(水)

購入サイト一覧はこちら



【初回生産限定盤】CD+DVD(BVCL-1435〜1436)

¥5,500(税込)



<DVD収録内容>

1.The Days of House of Trainees

2.prologue~the deepest blue Music Video

3.overture~the blue wave Music Video



・キャラメルBOX仕様

・フォトブック24P

・フォトカード

TypeA:6枚セット(全3種からランダム1種封入)

TypeB:1枚(全6種からランダム1枚封入)



【通常盤初回仕様】 CD(BVCL-1437)

¥3,000(税込)



・フォトカード

TypeC:1枚(全6種からランダム1枚封入)

TypeD:1枚(全6種からランダム1枚封入)



■イベント情報

「KJRGL DEBUT LIVE<KJRGlad to sea you!!>」

【日時】

12月23日(月)開場18:00 / 開演19:00



【会場】

Spotify O-WEST

(終演後メンバーによるお見送り有)



【チケット料金】

スタンディング:\6,000円(税込 / ドリンク代別)

当日券:\6,500円(税込 / ドリンク代別)



【チケット受付】

・イープラス

・ローソンチケット

・チケットぴあ



