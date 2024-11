◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック

【モデルプレス=2024/11/12】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.5にはシユン(SIYOON/19)が登場。2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5月に日本デビューしたK-POP第4世代のスーパールーキー。メンバーはシユン、スヒョン(SUHYEON)、 ムン・スア(MOON SUA)、ション(SHEON)、ハラム(HARAM)の韓国人5人とはるな(HARUNA)、つき(TSUKI)の日本人2人の計7人。スヒョン、そしてスアが活動休止していたため、7人全員でのカムバックは約1年7ヶ月ぶりとなった。

◆シユン、憧れはIU

◆シユン、今までのカムバックとの違い

◆シユン、初ワールドツアーで出会ったファンとのエピソード

◆シユンプロフィール

― モデルプレスでは初めてのソロインタビューということで、K-POPアイドルを目指したきっかけから教えてください。シユン:子供の頃から歌やダンスが好きでした。幼いときにステージに立つ機会があったのですが、その瞬間がぼんやりと特別で素晴らしい思い出として残っています。その後もずっと舞台に立ちたいという気持ちが続き、一生懸命練習してBilllieとしてデビューすることができました。― ロールモデル、憧れの人はいますか?シユン:私のロールモデルはIU先輩です!もともととても好きで尊敬していた先輩ですが、今回一緒に作業することができて、さらに大好きになりました。作業中、先輩が本当に忙しい時期にもかかわらず、直接ガイド曲を歌ってくださり、細かい感情を感じられるように教えてくださったので、たくさん学ぶことができました。また機会があれば、もっと深くお話ししたいです!― ご自身のアピールポイントを教えてください。シユン:私はえくぼ、笑顔、そしてギャップだと思っています。笑うときにえくぼが見えるのが好きで、無表情のときとは印象が大きく変わるので、これを魅力ポイントとして見ていただけると嬉しいです。― 今回のアルバムは、IUさんが作詞に参加されていますが、できあがった曲を聴いた際はどんなことを感じましたか?シユン:最初は、Billlieがまた違った雰囲気のステージを披露することが楽しみでしたが、活動するにつれてどんどん魅了されていきました。普段は音楽番組の活動中に自分の活動曲を積極的に聴くことはないのですが、今回はずっと聴き続けたくなるほどハマってしまいました。― 今回のアルバムには「各自の場所で忘れかけていた大切なものを再び取り戻す旅路」というストーリーがありますが、シユンさんの大切なものは何ですか?シユン:最近、“感情”一つひとつがとても大切だと感じています。個人的に、過去の幸せな気持ちは倍増して感じられますが、暗い感情はそのときよりも浅く感じることがあります。ふと忘れていた感情や思い出が浮かぶ瞬間は、胸が温かくなり、感動的な気持ちになります。― 夏には初のワールドツアー「Our FLOWERLD(Belllie’ve You)EUROPE」を終えましたが、いかがでしたか?シユン:ツアーの途中で、小さなBelllie’ve(ビリーブ/ファンネーム)に出会ったことがあります。その子は誕生日のプレゼントとして、お父さんの手を握りながらコンサートに来たと言っていました。その瞬間、心がとても温かくなり、感動しました。― 1年7ヶ月ぶりに7人揃ってのカムバックとなりますが、完全体を待っていたファンの方へ伝えたいことはありますか?活動への思いも教えてください。シユン:これまで通り、変わらず素晴らしいステージをお見せするBilllieであり続けます。これからも応援をよろしくお願いします!(modelpress編集部)生年月日:2005.02.16出身地:韓国ポジション:メインラッパー、リードダンサー身長/体重:170cm趣味:読書、作文、ダイアリーを飾ること特技:ダンス、ラップ【Not Sponsored 記事】