千原せいじ(僧名：靖賢)顧問に就任！日本仏教協会

日本仏教協会は、2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて出家しました、千原せいじさん(僧名:靖賢、以下 靖賢和尚)が顧問として就任しました。

日本仏教協会は、2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて出家しました、千原せいじさん(僧名:靖賢、以下 靖賢和尚)が顧問として就任。

日本仏教協会の三本の柱「日本仏教を守る」「寺院を守る」「僧侶を守る」活動に共感し。

また、靖賢和尚もペットの供養をより活動的にするためにと中根代表理事と合意のうえで実現しました。

■顧問に就任した靖賢和尚 コメント

仏教知らない・お葬儀を知らないという方やお葬儀会社がたくさんあることを知りました。

日本仏教協会の活動を通して行うことで、より多くの人々へ仏教を説くことができると考えました。

和尚となった根底にある、「動物はかけがえのない家族」として亡くなった動物のための供養をもっとしていき、ペット霊園も計画していますので、動物を大切に思われている方々のお役に立ちたいと思います。

日本仏教協会代表理事 中根 善弘は靖賢和尚には、瀬戸内寂聴が亡くなってから古来の伝統文化である仏教を語る人がいなくなった今、靖賢和尚には仏教の良さ、大切を発信する僧侶として大きな期待をしています。

靖賢和尚は顧問として、日本仏教協会の様々な活動に協力します。

企業研修の講師・仏教離れになっている今日、葬儀業界での講演・大きな仏教行事の参加・写経会での講師等の仏教の理解・多くの方々に活動します。

イベント等でご法話も予定しています。

イベントの開催情報は日本仏教協会ホームページを確認してください。

靖賢和尚の法話・講演会を個別でご依頼したい場合は、日本仏教協会へご相談ください。

■千原靖賢(せいじ)和尚

1970年生まれ

2024年5月に天台宗総本山延暦寺にて得度。

動物専門の供養を行うため、僧侶となった。

