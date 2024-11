「エジソンママ」は、くるっとひっくり返して遊べる歯がため「カミカミBaby リバーシブル」を2024年11月中旬に発売します。

エジソンママ「カミカミBaby リバーシブル」

希望小売価格:880円(税込)

種類 :パステル

対象月年齢 :3ヵ月ごろ〜

サイズ :H14×W71×D71mm/重さ22g

「エジソンママ」は、くるっとひっくり返して遊べる歯がため「カミカミBaby リバーシブル」を2024年11月中旬に発売。

1つで長く使える新発想の2wayタイプ〜

「お子様の興味を惹きつけ続ける“新しい歯がため”を作りたい」という想いから企画がスタート。

リバーシブルという2wayタイプにたどり着き完成しました。

歯がための役割である、むずかゆさの解消やあごの発達を手助けするのはもちろん、赤ちゃんのカミカミを通じて飽きずに長く、そして新しい感覚を常に楽しめるよう工夫を盛り込みました。

■商品特徴

〈ポイント1:くるっとひっくり返して形が変わるリバーシブル〉

指先遊びにもぴったり

くるっとひっくり返して形が変わることで、いろいろな噛み心地や噛む位置を楽しめます。

歯がためを卒業した後は、お子様の指先遊びとして使えるデザインです。

〈ポイント2:いろいろな硬さや凹凸で歯ぐきのむずかゆさを解消〉

楽しいいろいろな噛み心地

6種類のいろいろな形の凹凸が付いており、色によって硬さが異なります。

歯ぐきのむずかゆさを解消しつつ、お子様の好みにあわせて、なめなめからカミカミまで飽きずに楽しめます。

〈ポイント3:お手入れ簡単!やわらか100%シリコン〉

衛生的に使える

100%シリコンのやわらかい素材でどこを噛んでも痛くありません。

まるごと煮沸・薬液消毒できるので、ママ・パパのお手入れも簡単。

〈ポイント4:のど突き防止設計〉

小さな赤ちゃんも安心の設計

2wayどちらの形でも、のどの奥まで入りすぎない設計に。

また赤ちゃんの小さな手でも、しっかりと持ちやすいリング形状です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post くるっとひっくり返すと形が変わる!エジソンママ「カミカミBaby リバーシブル」 appeared first on Dtimes.