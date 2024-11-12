¡ÚGG¾Þ¡ÛDeNA¡¦»³ËÜÍ´Âç¤¬½é¼õ¾Þ¡¡¡Ö°ìÈÖ³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¡×
¡¡¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¤Ç¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤«¤é4¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿DeNA¤«¤é¤ÏÊá¼êÉôÌç¤Ç»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¡Ê26¡Ë¤¬217É¼¤ò½¸¤á½é¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¢§»³ËÜ¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬°ìÈÖ³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò²¿Ç¯¤âÂ³¤±¤Æ³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Í¤Ã¤¿¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìî¼ê¤ÎÊý¡¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£