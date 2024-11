守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日に発表された。

パでは4年ぶりリーグ優勝のソフトバンクから12球団最多で球団新となる5人が受賞。

楽天からは二塁手部門で小深田大翔内野手(29)がパ最多の220票を集めて初受賞。外野手部門では辰己涼介外野手(27)が4年連続4回目の受賞を果たした。

▼小深田 自分の中で絶対に獲りたいと思っていた賞なので、今年初めて受賞することができ、とてもうれしいです。日々指導をしてくださっている監督やコーチ、支えてくれているチームメートやスタッフにも感謝をしたいです。来年以降も連続して獲得をすることができるように、引き続き頑張っていきます。

▼辰己 What an honor. This award is my goal every year, and I feel very honored to have achieved it for the fourth year in a row.This goal continues to push me to be my best and I am grateful for the opportunity to be my best for my team. This has been an incredible year of baseball and I want to thank my family, coaches, teammates and fans for always pushing me to be my best and for the steady support.I will always strive to achieve this award.

(とても光栄です。毎年、この賞の受賞を目標にしており、それを4年連続で達成できたことを大変光栄に思います。この目標が、常に自分のベストを尽くすための原動力となっていることは間違いなく、その機会を与えていただいて感謝しています。今年もとても良いシーズンを過ごさせていただき、いつも自分をサポートしてくださっている家族、コーチ、チームメート、そしてファンの皆さんに感謝をしています。これからもこの賞の受賞を目指して頑張ります。)