µì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î»³Íü¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éÃæ¸Å¼Ö5Âæ¤Ê¤ÉÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË4¿ÍÂáÊá¡¡SNS¤ÇÊç½¸¤ÎÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤«
µì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éÃæ¸Å¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥¥¥Ã¥¯¡¦¥ë¥ª¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤é4¿Í¤Ï2024Ç¯4·î¡¢µì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Î»³Íü¸©¤Î2Å¹ÊÞ¤«¤é¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤¢¤ï¤»¤Æ5Âæ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏSNS¤ÎÊç½¸¤Ê¤É¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ß¤é¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤òÀÚÃÇ¤·¡¢²°³°¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤äÄ¹Ìî¸©¤Ê¤É¤Îµì¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÃæ¸Å¼Ö¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£