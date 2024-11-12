¡Ö¡È¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Ìîµå¡É¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¸µÆüËÜ¥Ï¥àÉðÅÄ¾¡¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·´ÆÆÄ·óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¡µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Î¶¶¾å½¨¼ùÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï12Æü¡¢¿·´ÆÆÄ·óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉðÅÄ¾¡»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅìÂè°ì¹â¤«¤éÎ©ÀµÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£11Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»82¾¡61ÇÔ¤Èµ»¹ªÇÉº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¸å¤ÏBC¥ê¡¼¥°ÀÐÀî¡¢¸ÅÁãÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç»ØÆ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢ºòµ¨¤«¤é¿·³ã¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£µð¿Í¤Î1·³ºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶¶¾å½¨¼ùÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·³ã¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¶¯²½¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Ìî´Ö¸ýµ®É§»á¤¬¡¢Íèµ¨¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦ÉðÅÄ¿·´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ´ÆÆÄ·óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¶¦¤Ë¡¢1ÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÌîµå¤ò¿®Ç°¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢1»î¹ç1»î¹ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡È¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Ìîµå¡É¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£