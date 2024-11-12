¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¡×ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¹ë²Ú¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡ª ¡ÈÅâÍÈ¤²Äê¿©¡É¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Ï11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤·¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡ª¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤¹¤®¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡ª¡Û
¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤è¡×ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅâÍÈ¤²Äê¿©¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿1Ëç¤ÈÆ°²è3ËÜ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï´°À®¤·¤¿ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¡¢ÅâÍÈ¤²¡¢¥µ¥é¥À¡¢¤ß¤½½Á¤È·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢·ÜÆù¤òÍÈ¤²¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼êºÝ¤è¤¯ÎÁÍý¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª10·î30Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)