¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¹ÃÈåÂóÌé¡¢2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ú£Ç£Ç¾ÞÈ¯É½¡Û
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÊá¼êÉôÌç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹ÃÈåÂóÌé¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÃÈå¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢7²óÌÜ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£