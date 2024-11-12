Dream Ami¡¢·úÃÛ²È¤ÎÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥¹¥Æ¥¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡²Î¼ê¤ÎDream Ami¡Ê36¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç·úÃÛ²È¤ÎÈ¾ÅÄÍª¿Í¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛAmi¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Ami¤Ï2020Ç¯2·î¤ËÈ¾ÅÄ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2022Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯»Ñ¤ä°ËÆ¦ÂçÅçÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡11·î11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHappy Birthday, My love honey¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤ò½ËÊ¡¡£Ä¹ÃË¤ò¾Ð´é¤ÇÊú¤¨¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°ì½ï¤Ë¥®¥¿¡¼¤ò¿¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¿¤ª¤á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¥¹¥Æ¥¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âAmi¤Á¤ã¤ó¤È²Ä°¦¤¤É×ÉØ¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë