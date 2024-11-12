»³·Á»Ô¤Î¸Å»æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ñ¼Ò¤Ç²Ð»ö¡¡¹©¾ìÆâ¤ÎÂçÎÌ¤Î¸Å»æ¤¬¾Æ¤±¤ë¡¡¤±¤¬¿Í¤Ï¤Ê¤·
»³·Á»Ô¤Î¸Å»æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ñ¼Ò¤Ç12Æü¸áÁ°¡¢¹©¾ìÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î¸Å»æ¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÆ¼Ä®1ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë´Ýº´¾¦Å¹»³·Á±Ä¶È½ê¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¸Å»æ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Î¿Í¡Ö»æ¤ò¾å¤Ë±¿¤Ö¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£´°Á´¤Ë²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¾ÃËÉ¼ÖÍè¤Æ¤«¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê²Ð¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
½Ð²ÐÅö»þ¤Ïµ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ¸Å»æ¤ò°µ½Ì¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤¬»æ¤ò±¿¤Ö¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢ÉÕ¶á¤Î¸Å»æ¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤¬¾Ã²Ð´ï¤Ç½é´ü¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£