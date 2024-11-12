¥É¥ó¥¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤ò·×²è¡¡Á´¹ñÍ£°ì¤Î¡Ö¶õÇò¸©¡×¤ÇÍèÇ¯¤Ë¤â³«¶È¤Ø
¡¡¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥ÈÅ¹¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤¬¹âÃÎ»ÔÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ634Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Ë¤ÏÌ¤¿Ê½Ð¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¹âÃÎ¤Î¿Í¤Ï¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÈÊ¹¤¯¡£Âçµó¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ý¥Ý¡¼¥Ý¥Ý¥Ý¥Ý¢ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¸Æ¤Ó¹þ¤ß·¯¡×¡£¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ó¥¡×¤Ï1989Ç¯¤ËÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Âç·¿Å¹¤Î¡ÖMEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¹ñ¤Ë634Å¹ÊÞ¡Ê10·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¡£½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¹âÃÎ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ë¤â7¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç113Å¹ÊÞ¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥ó¥¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¡¢¹âÃÎ»ÔÆâ¤Ç12Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸©Âçµ¬ÌÏ¾®ÇäÅ¹ÊÞÎ©ÃÏ¿³µÄ²ñ¤Ç·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¹âÃÎÅ¹¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ï¡¢¹âÃÎ»ÔÃæ¿´Éô¡Ê¤Ï¤ê¤Þ¤ä¶¶¸òº¹ÅÀ¡Ë¤«¤éÅì¤ØÌó2¥¥í¤ÎÆ±»ÔÅì±ÀÄ®¤Ê¤É¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤Ï·úÀß¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÊª¤ÏÊ¿²°¤Ç¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï4204Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãó¼Ö¾ì243Âæ¤ÈÃóÎØ¾ì108Âæ¤òÀß¤±¤ë¡£¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆü¤ä±Ä¶È·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¹Êó¼¼¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³«¼¨¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹ÊÞÍÑÃÏ¤Ï¹ñÆ»32¹æ±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢¿³µÄ²ñ¤Ë¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤«¤é¡ÖÂç½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤ê¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤ª¤¤ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÅ¹ÊÞÀ¾Â¦¤Ë¤âÌó100ÂæÊ¬¤ÎÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤òÀß¤±¡¢»ÔÆâËÌÉô¤Ê¤É¤«¤éÍèÅ¹¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¡Ê±©²ìÏÂµª¡Ë