¡Ö¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Ò¡×·ò¹¯Èþ¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡¢Æ°²è¤Ç¸«¤»¤¿¡È·ãÊÑ¡ÉÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó»×¤ï¤º¡Ö¿´ÇÛ¡×
¡¡11·î10Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½½Ð¤·¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤òÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Î¡ÈÈ´·²¤¹¤®¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤¬½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥¹¥«¡¼¥ÈÃå²ó¤·4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾®ÁÒ¡£¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¡Ô¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡¢Æ´¤ì¤Ç¤¹¡Õ¡ÔK-POP¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ö¤ê¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Ä¤¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡£¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤â±ó¤¤ÀÎ¡¢¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Ò¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ä¡Õ
¡Ô»éËÃ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ·ò¹¯¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ä¤±¤Æ¤Í¡Õ
¡Ô¤¨¡¢Áé¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡Õ
¡Ô¤Þ¤¿Áé¤»¤¿¤«¤Ê¡©¿´ÇÛ¡Õ
¡¡¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥¢¥À¥ó¥¹USAÂç²ñ¥½¥ó¥°¡¦¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢·ò¹¯Èþ¤¬Çä¤ê¤À¤Ã¤¿¾®ÁÒ¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¡Ö¥ê¥¢¥ëÊöÉÔÆó»Ò¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤ËÆ°²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¼êÂ¤¬ºÙ¤¯¡¢¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¤ª¤Ê¤«¤Ï¡¢Ê¢¶Ú¤¬¤ï¤«¤ë¤Û¤É¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï½÷À»ï¡ØSeventeen¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2013¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ËÜÌ¾¤Î¾®ÁÒÍ¥¹áÌ¾µÁ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤ò¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤·¤¿¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤ê¤È¡¢À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âà½ê¸å¤Ï¡ØÃæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÅÏ¹Ò¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ¿Í¤Ï2022Ç¯¤Ë¡ØVOCE¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ô¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿¤â¤Î¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¼«Ê¬Ëá¤¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£