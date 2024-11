¥Õ¡¼¥É¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¥Ò¥å¡¼¥ß¡¼¥È¡Öpairing¡×

ヒューミートは、フード業界に特化したハイクラス転職サービス「pairing(ペアリング)」の提供を開始します。

ヒューミート「pairing(ペアリング)」

ヒューミートは、フード業界に特化したハイクラス転職サービス「pairing(ペアリング)の提供を開始。

■「pairing(ペアリング)」とは

2つの要素が組み合わさることをいうペアリングという意味から「優秀な人材と企業」を繋ぎ、響き合わせることで絶妙な調和を図る。

そんな支援を行っていきたいと考え「pairing(ペアリング)」というサービス名としています。

求職者・求人者に介在することで「求職者」には、フード業界で働く管理職や専門職・幹部候補の方々がより活躍できる可能性と選択肢を提供します。

「求人者」には、優秀な人材との適性なマッチングを通して、即戦力となる人材の採用に貢献します。

■ヒューミート 代表取締役 久保田 憲 コメント

フード業界で人材不足が拡大する中、ミドル層からハイクラス層の即戦力人材の採用ニーズが増加しているとフード業界の人事部の方々より意見をいただいています。

労働条件や労働環境を見直しされ、優秀な人材の採用に力を入れている企業様が増える中、即戦力で優秀な人材の採用手法に悩まれている企業様も多い状況です。

また、フード業界で働く管理職や専門職・幹部候補の方々も一つの組織でキャリアを積むだけでなく、転職や副業(複業)、独立など、働き方が多様化しつつあります。

pairing(ペアリング)は、そんな求人者や求職者の方々にとって役立つサービスになると確信しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フード業界に特化したハイクラス転職サービス!ヒューミート「pairing」 appeared first on Dtimes.