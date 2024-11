レゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、2024年12月20日・21日の2日間限定で、人気のナイトイベント「クリスマス・ナイト」を開催!

クリスマス・ナイト限定のショーやワークショップなど、2日間だけの特別なイベントです☆

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「クリスマス・ナイト」

開催期間:2024年12月20日(金)17:00〜21:00/21日(土)18:00〜21:00

料金:2,000円(税込)/大人(19歳以上)・子ども(3〜18歳)共通

※年間パスポートプレミアム会員は入場無料

※レゴランド(R)・ジャパン・ホテルに12月20日(金)・21日(土)宿泊される方は入場無料

チケット販売枚数:限定 3,000枚/日

特典:オリジナル3Dグラス

購入方法:公式HPにて、2024年11月18日(月)10時よりチケット販売開始

対象年齢:全年齢(12歳以下の子どもは16歳以上の方の同伴が必要です)

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートでは、人気のナイトイベント「クリスマス・ナイト」を、2024年12月20日(金)と21日(土)の2日間限定で開催。

レゴランド(R)・ジャパンの「クリスマス・ナイト」は、子どもたちがクリスマスの夜を楽しめるイベントです。

「レゴ(R)・シティエリア」のメインストリートでは、オリジナル3Dグラスを手にイルミネーションが楽しめるほか、「ファクトリーエリア」では、レゴ(R) デュプロ(R)ブロックを使用した世界最大級のツリーがお出迎え。

日本の名所を再現した「ミニランド」では、レゴランド(R)・ジャパンの中で過ごすエルフたちがかくれんぼしながら遊んでいるクリスマス・ナイトバージョンが楽しめます。

他にも、「限定スペシャルショー」とレゴ(R)ブロックを使って作る「ワークショップ」など、内容盛りだくさんのイベントが詰まった特別な2日間です。

また、クリスマス・ナイトの綺麗なイルミネーションを楽しみながら、夜のアトラクションも乗車が可能です。

クリスマス・ナイトスペシャルショー

開催時間:20:15〜20:30

会場:ファクトリーエリア

クリスマス・ナイト「限定スペシャルショー」では、音楽に連動して光るオリジナルペンライト(有料)を振りながら楽しむショーを開催。

ショーの中で繰り広げられるサンタと人気キャラクターたちの共演を、特別なライトアップで演出しています。

サンタとジンジャーブレッドマンが繰り広げる2日間だけの特別なライトアップショーが楽しめます。

ミニランドでエルフを探そう!

1,000万個のレゴ(R)ブロックで日本の名所を再現した「ミニランド」が、この2日間だけのクリスマス・ナイト特別仕様に。

そのミニランドの中にエルフたちが隠れています。

夜の幻想的な「ミニランド」の街の中にいるエルフが、どんな場所に何体隠れているかを探せます。

答え探しは入場の際にもらえる参加用ステッカーにヒントがあり、エルフたちが夜の「ミニランド」で何をして過ごしているかを見つけて楽しめるイベントです。

スペシャルワークショップ

所要時間:約15分

会場:イベントエリア

参加方法:当日予約

できるだけ多くの方が参加できるようにと、イベント会場で屋外型ワークショップを開催。

スノードームを組み立てて自分だけのオリジナルスノードームが作れます。

冬の思い出を詰め込んだ世界に一つだけのオリジナル「スノードーム」作りです。

初開催のイルミネーション・フォトスポット

開催時間:終日

会場:エントランス&イベントエリア

パーク閉園後、BGMと照明がクリスマス・ナイトバージョンに変ったレゴランド(R)・ジャパンには、たくさんのフォトスポットが生まれます。

開業以来初のレゴ(R)・シティエリアのイルミネーションのほかにも、エントランスには高さ×幅約3メートルのクリスマスリースが設置されます。

さらに、ファクトリーエリアの幻想的なイルミネーションが楽しめる、約61万個のレゴ(R)デュプロ(R)ブロックを使用した高さ10×幅4メートルのカラフルなレゴ(R)デュプロ(R)ブロックのツリーなど、クリスマスの演出が満載。

クリスマスツリー前にあるレゴ(R)ブロック製の実物大のトナカイが引くソリに乗って、家族で記念撮影するのにぴったりなフォトスポットです。

また、入場された方全員に、かけて光を見るとブロックの形に見えるオリジナル3Dグラスの特典付き。

3Dグラスをかけてイルミネーションを見て楽しむこともできます。

ナイトイベント オリジナル ペンライト

価格:3,500円(税込)

販売店舗:ビッグ・ショップ 他

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの「ナイトイベント」と言えば、14色のLEDがスペシャルショーの音楽に連動して光るオリジナルペンライト。

ショーに参加する方にとっての必携アイテムです。

ナイトイベント限定フード

クリスマス・ナイト限定メニューが登場。

クリスマスの特別な夜にぴったりの甘いスイーツなどが味わえます。

オアシス・スナック「シュガードーナツ」

価格:850円(税込)

販売店舗:オアシス・スナック

韓国発祥のツイスト状の揚げドーナツに、砂糖をまぶした甘みのあるあったかスイーツ。

いちごとピスタチオをトッピングしてクリスマス風に仕上げられています。

オアシス・スナック「レゴポテトドリンクセット ドリンク(サイズアップグレード)」

価格:850円(税込)

販売店舗:オアシス・スナック

夜間営業だけのサイズアップグレードで登場。

クリスマス・ナイト限定でレゴポテトドリンクセットを購入すると、ドリンクのサイズがアップグレードされます。

限定スペシャルショーやワークショップなど、2日間限定の特別イベント「クリスマス・ナイト」

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの「クリスマス・ナイト」は、2024年12月20日と21日の2日間開催されます☆

