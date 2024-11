1ÂÐ1ÂÎ¸³¥³¥ó¥µ¥ë»²²Ã¼Ô¤¬Ìó800¿ÍÆÍÇË¡ª¥Þ¥¤¥¦¥§¥Ö

マイウェブは、動画教材数200本以上を展開し、1対1体験コンサル参加者が約800人突破。

マイウェブ

マイウェブは、動画教材数200本以上を展開し、1対1体験コンサル参加者が約800人突破しました。

■凄腕!代表取締役社長・浅野 麗のビジョン

浅野氏は国内での教育経験を豊富に持ち、数々のIT企業において自身もWEBデザイナーやUIデザイナーとして実力を発揮してきました。

その経験と知識をもとに、同社は「マイウェブスクール」を「安心して学べる」場として提供しています。

口コミでの高評価を獲得している背景には、代表の強いビジョンと、学習者一人ひとりに寄り添う姿勢があります。

浅野氏は「私たちの使命は、信頼される教育環境を提供し、学びを通じて自己成長をサポートすることです」と述べています。

■マイウェブスクールについて

1. 充実したプログラム構成:受講生に選ばれる理由

<基礎から応用まで網羅したカリキュラム>

マイウェブスクールのプログラムは、基礎知識から実務レベルまで段階的に学べる構成です。

WEBデザインの理論や色彩学、ユーザー体験(UX)設計、そして最先端のデザインツールの操作まで幅広く網羅しています。

初心者向けの「入門コース」から、スキルを一気に引き上げる「プロフェッショナル向けの講座」、さらにはフリーランス活動のための「ビジネスサポート」もあり、それぞれのニーズに合わせた学びを提供しています。

<オンラインといつでも質問が出来る安心できる学習環境>

マイウェブスクールは、忙しい主婦や社会人が効率的に学べるよう、オンラインでの学習環境を提供しています。

オンラインでは、録画講義を自由な時間に視聴できるほか、リアルタイムでの質問が可能なQ&Aセッションも実施。

<現役デザイナーによる実践的な指導>

指導にあたる講師陣は全員が現役のWEBデザイナーで、最新のトレンドや実務経験に基づいた指導を行います。

受講生からは「実際のプロジェクトで使えるスキルが学べる」「現場のノウハウが具体的で分かりやすい」との声が多く寄せられており、プロフェッショナルな教育が評価されています。

2. 特徴と強み:業界トップクラスのサポート体制

<専任のメンター制度>

マイウェブスクールでは、全受講生に専任のメンターがつき、学習の進捗や課題を個別にサポートします。

学習スケジュールのアドバイスや、受講生のペースに合わせたフォローアップを徹底。

受講生一人ひとりが安心して学べる環境を整えています。

<豊富な教材と専用ポータルサイト>

スクール専用のポータルサイトでは、教材のダウンロードや、講義動画、課題提出を完備。

受講生がいつでもアクセスできるため、自分のペースで学習を進められます。

また、最新の教材やトレンドに関する情報が定期的に配信され、現場で役立つ最新スキルを学び続けることが可能です。

3. 実際の卒業生の実績:成功事例と受講後のキャリア

<卒業生、佐藤さん:主婦からフリーランスWEBデザイナーへ転身>

主婦であったAさんは、育児をしながら自宅で学習できる環境を求めてマイウェブスクールに入学。

基礎コースを修了後、プロフェッショナルコースでさらに実践的なスキルを習得し、卒業後はフリーランスとして活動を開始しました。

「子どもが寝ている間に勉強できる環境があり、無理なく学べた」と語るAさんは、現在では複数のクライアントから依頼を受けるほどのWEBデザイナーに成長しています。

<卒業生、金山さん:転職成功!営業職からWEBデザイナーに>

転職を目指していたBさんは、営業職からWEBデザイン業界への転身を希望し、マイウェブスクールに入学。

ゼロからWEBデザインのスキルを身につけ、受講後はWEB制作会社への転職に成功しました。

「実際に現場で役立つ技術が学べたことが、転職活動で大きな武器になった」と話すBさんは、現在はWEBサイト制作を手がけるプロジェクトのリーダーを務めています。

4. 受講生の声:信頼されるスクールの証

受講生や卒業生からは以下のような声が寄せられています:

「子育てと両立しながら無理なく学べる環境が素晴らしい」(主婦・Aさん)

「ポートフォリオ作成のサポートが手厚く、面接対策も具体的で自信が持てた」(転職希望・Bさん)

「最新のデザインツールや実践的な知識が学べて、すぐに役立てることができた」(フリーランス希望・Cさん)

「個別サポートのおかげで、最後まで挫折せずに学び続けることができた」(初学者・Dさん)

■マイウェブスクール講座内容

マイウェブでの主な講座内容は下記になります。

初級から上級まで多岐にわたって学ぶことが出来ます。

1. WEBデザイン基礎の内容

色彩理論 :視覚効果や印象に関する基礎知識を習得

デザイン基礎 :レイアウト、タイポグラフィ、バランスの取り方

Adobe XD入門 :デザインツールの基本操作

Photoshop基本操作:画像編集の基礎技術

HTML/CSS基礎 :簡単なウェブページの作成

2. 中級デザインの内容

レスポンシブデザイン:スマートフォン、タブレット対応のレイアウト

UX/UIデザイン :ユーザー体験とインターフェース設計

デザイン思考 :問題解決を重視したデザインプロセス

Figma実践 :プロトタイプ作成とコラボレーション機能

3. 上級プロフェッショナルな内容

ブランドデザイン:ブランドアイデンティティの確立とデザイン技法

UI/UXデザイン :アプリ制作やシステムデザイン

4. ビジネスサポートの内容

フリーランスの始め方 :営業活動、契約、料金設定のポイント

クライアントワークの進め方 :コミュニケーションやプロジェクト管理

集客用WEBサイトの作成 :集客とコンバージョンを意識したデザイン

ポートフォリオのブラッシュアップ:印象的なポートフォリオの最終調整

体験コンサルとは

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1対1体験コンサル参加者が約800人突破!マイウェブ appeared first on Dtimes.