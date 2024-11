Ä·¤Í¾å¤²¤Ç¤­¤ë¥É¡¼¥à¥Æ¥ó¥È¡ªRATELWORKS¡ÖVOGEL¡×

「RATELWORKS(ラーテルワークス)」より、新製品となる、跳ね上げできるドームテント「VOGEL(ヴォーゲル)」の販売を開始します。

RATELWORKS「VOGEL(ヴォーゲル)」

品番 :RWS0225GR

価格 :97,800円(税込)

材質 :フライシート[GR(グレージュ)]:68Dリップストップポリエステル

(シリコンコーティング、耐水圧3000mm、撥水加工、UVカット加工)

:ルーフフライ[GR(グレージュ)]:68Dリップストップポリエステル

(シリコンコーティング、遮光PUコーティング(リビング)、

耐水圧3000mm、撥水加工、UVカット加工)

:ポ一ル:フロント/ア一チポ一ル16mm A7001 バックポ一ル14.5mm A7001

サイズ :設営時サイズ 約480×530×216 cm

:収納時サイズ 約40×70×35 cm

重量 :約19.25 kg(ツールバッグを除く)

対応人数:想定人数〜6人、最大人数〜9人

「VOGEL」はドーム型テントとタープのメリットを融合し、より快適で開放的なキャンプ空間を提供します。

■VOGEL(ヴォーゲル)の特徴と仕様

《ドーム×タープの一体型設計》

従来のドームテントにはない圧倒的な開放感を実現しました。

夏はフルメッシュで涼しく、冬にはシェルターテントとして使用することで、季節を問わず快適なキャンプを楽しめます。

拡張フロントパネル

《拡張可能なフロントパネル》

跳ね上げスタイルをはじめ、状況や気分に応じて12パターン以上のアレンジが可能です。

タープ不要のデザインで、ビジュアル面でも圧倒的な存在感を発揮します。

メッシュドア仕様

フライドア仕様

《カスタマイズ自由のドアパネル》

付属のフライドアとメッシュドアをシーンに合わせて使い分けできる設計です。

春夏はフルメッシュで爽快感を、秋冬はフライドアで秘密基地のような雰囲気を楽しめます。

《優れた断熱性と防虫仕様》

バスタブ型のグランドシートはインナースカートとオーバーラップし、寒い時期には冷気の侵入を防ぎ、虫も入りにくい設計です。

《多彩なオプションとアクセサリー》

別売りのフリップアップポールによりフロントパネルを全開可能。

さらに、煙突ポートやベンチレーションなど、使い勝手に配慮した設計が施されています。

《安全性・耐久性》

「VOGEL」は風速20m/sの耐風テストをクリアし、安定した居住空間を提供します。

また、ルーフフライには遮光コーティングを施し、日差しを和らげ、結露の軽減にも効果的です。

《製品購入》

「VOGEL(ヴォーゲル)」は、楽天市場にて購入可能です。

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/marueidanboru/rws0225/

