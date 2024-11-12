¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¶â¥á¥À¥ë¤Î¼ã»³±Ñ»Ë¤¬¡Ö¾ÂÄÅ»ÔÌ±±ÉÍÀ¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿
¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ã»³±Ñ»Ë¡Ê39¡áÀÅ²¬¶ä¹Ô¡Ë¤¬12Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¾ÂÄÅ»Ô¤«¤é»ÔÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤È³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¾Þ¤Î¼øÍ¿¤ÏÆ±¾Þ¤Î¼øÍ¿¤Ï92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¶¥±ËÊ¿±Ë¤®¶â¥á¥À¥ë¤Î´äºê¶³»Ò¤µ¤ó°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÌò½ê¤Ç¤Î¼øÍ¿¼°¤ËÎ×¤ó¤À¼ã»³¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼ã»³¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥ª¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤äÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¼³Ý¤±¤Ê¤É¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ëÌò³ä¤âÃ´¤¤¡¢½é¤Î²÷µó¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Íê½Å½¨°ì»ÔÄ¹¡Ê56¡Ë¤«¤éº£¸å¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ö4Ç¯¸å¡Ê¥í¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢1Ç¯1Ç¯¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¶¥µ»¤ò¤è¤ê¹¤á¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ã»³¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯´äºê¤µ¤ó°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¾ÂÄÅ»ÔµÄ²ñÆÃÊÌÉ½¾´¤â¼õ¤±¤¿¡£