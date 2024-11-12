¡ÖKADOKAWA¡×¤Ë¸ø¼è°Ñ¤¬´«¹ð¡¡²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¡¡¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ø¤ÎÊó½·¤ò¡ÖÇã¤¤¤¿¤¿¤¡×
½ÐÈÇÂç¼ê¡ÖKADOKAWA¡×¤È»Ò²ñ¼Ò¤¬¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë»ÙÊ§¤¦Êó½·¤òÉÔÅö¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¡ÖÇã¤¤¤¿¤¿¤¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë´«¹ð¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÀÁË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖKADOKAWA¡×¤È»Ò²ñ¼Ò¤Î¡ÖKADOKAWA LifeDesign¡×¤Ç¤¹¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ÖKADOKAWA¡×¤ÏµîÇ¯1·î¡¢À¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¸¶¹Æ¼¹É®¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿26¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢23Ç¯4·îÈ¯Çä¹æ°Ê¹ß¤ÎÊó½·¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤È¡¢°ìÊýÅª¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ú¤²¼¤²Î¨¤ÏºÇÂç39.4¡ó¤Ç¡¢ËÜÍè¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤Êó½·¤È¤Îº¹³Û¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½590Ëü±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢·ÀÌó¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ê¤É¤ò¶²¤ì¤ÆÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´«¹ð¤ò¼õ¤±¡ÖKADOKAWA¡×¤Ï¡¢º¹³ÛÊ¬¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòº×,
¥Í¥¸,
¥À¥¤¥¹,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòµ·