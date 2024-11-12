¥·¥ã¡¼¥×¤¬Ãæ´Ö·è»»¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ä¶È¹õ»ú¡¡
¶ÈÀÓ¤ÎÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î·è»»¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ä¶È¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¡¼¥×¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5.3%¸º¾¯¤·1Ãû964²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÜ¶È¤ÎÌÙ¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤Ï4²¯±ß¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î58²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤éÂçÉý¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×¤¬¹õ»ú¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ´Ö·è»»¤È¤·¤Æ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÖ»ú¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¡×¤Ç¡¢ÈñÍÑºï¸º¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤«¤éÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5²¯±ß¤ÎºÇ½ª¹õ»ú¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯ÅÙ¤ÎÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Û¤ÜÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£