1É¼º¹·èÃå¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬Âçº®Àï¤ÎÅê¼êÉôÌçÀ©¤¹¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤Î»³ËÜÍ³¿È´¤±¡¢4Åê¼ê¤¬É¼¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¡ÚGG¾ÞÈ¯É½¡Û
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼êÉôÌç¤Ç¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬È´¤±¤ÆÂçº®Àï¡£¥â¥¤¥Í¥í¤¬76É¼¤ò½¸¤á¡¢¤ï¤º¤«1É¼º¹¤Î75É¼¤Ç¾®ÅçÏÂºÈ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£3°Ì¤Î°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬54É¼¡¢4°Ì¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬42É¼¤ÈÉ¼¤¬³ä¤ì¤¿¡£
¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¹¥¼é¤òÈäÏª¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¡ÖGG¾Þ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤¤¡©¡¡·ë¹½¤¤¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÆü8Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£