°æ¾å¹¯À¸»á¡¡ºÊ¡¦Åì¸¶°¡´õ¤Î42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç½ËÊ¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÜ¤¬È¾³«¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜÁª¼êÃÄ¡ËÉûÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿°æ¾å¹¯À¸»á¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ê42¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å»á¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖHappy birthday¡×¤È½ËÊ¡¡£²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿Åì¸¶¤ò°Ï¤à²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÜ¤¬È¾³«¤¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÈ¾ÌÜ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÏÙæ¤á¤º¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¾å¼ê¤ËÀ®Ä¹¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï08Ç¯1·î¤Ë°æ¾å»á¤È·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¡¢10Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¡¢15Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£