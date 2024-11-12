£Ç¡¦£Ç¾Þ¡¡¥»¤ÏÆâÌîÁ´¤Æ´Þ¤à£¶Áª¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¡¡¥Ñ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª£µÁª¼ê¼õ¾Þ¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¤ï¤º¤«£±É¼º¹¡¡
¡¡¡ÖÂè£µ£³²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬£±£²Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïµð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤é¡¢ÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ£¶Áª¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¤ÏºòÇ¯¤Î£µÁª¼ê¤ò¾å²ó¤ë£¶Áª¼ê¤¬½é¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¡£µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï»°ÎÝÅ¾¸þ¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£±£²µåÃÄºÇÂ¿£µÁª¼ê¤ÎÁª½Ð¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤¬¤ï¤º¤«£±É¼º¹¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¢¦¼õ¾ÞÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¡£
¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
Åê¼ê¡Äµð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê£´Ç¯¤Ö¤ê£µ²óÌÜ¡Ë
Êá¼ê¡Ä£Ä£å£Î£Á¡¦»³ËÜÍ´Âç¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
°ìÎÝ¼ê¡Äµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê½é¼õ¾Þ¢¨»°ÎÝ¼ê¤Ç²áµî£²²ó¼õ¾Þ¡Ë
ÆóÎÝ¼ê¡Äµð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
»°ÎÝ¼ê¡Äµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡Ê½é¼õ¾Þ¢¨Í··â¼ê¤Ç²áµî£µ²ó¼õ¾Þ¡Ë
Í··â¼ê¡Ä¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈ¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
³°Ìî¼ê¡Ä¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡Ê½é¼õ¾Þ¢¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç²áµî£¶²ó¼õ¾Þ¡Ë
³°Ìî¼ê¡ÄÃæÆü¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¡Ë
³°Ìî¼ê¡Äºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê£´Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¡Ë
¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
Åê¼ê¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
Êá¼ê¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¹ÃÈåÂóÌé¡Ê£²Ç¯¤Ö¤ê£·²óÌÜ¡Ë
°ìÎÝ¼ê¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
ÆóÎÝ¼ê¡Ä³ÚÅ·¡¦¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
»°ÎÝ¼ê¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
Í··â¼ê¡ÄÀ¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê£·Ç¯Ï¢Â³£·²óÌÜ¡Ë
³°Ìî¼ê¡Ä³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð¡Ê£´Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¡Ë
³°Ìî¼ê¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ê½é¼õ¾Þ¡Ë
³°Ìî¼ê¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ¡Ê£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ¡Ë