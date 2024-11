¥¹¥¤¡¼¥ÄÇã¤¦¤È°ûÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡ªÆù¤Þ¤ó¤ÎÃÍ°ú¤â´ò¤·¤¤...¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ªÆÀ´ë²è¤Þ¤È¤á¡Ô11·î12Æü»þÅÀ¡Õ

ファミリーマート・ミニストップ・セブン-イレブン・ローソンのコンビニ4社では、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2024年11月12日時点で発表されているお得情報をまとめました。

まとめ買いで値引に

ファミマのキャンペーン

【おむすび+ちょいデリまとめ買いで50円引き】

11月12日から18日までの期間、おむすび(いずれか1個)とちょいデリ(いずれか1個)を一緒に購入すると、合計価格から50円引きになります。

複数個入りのおむすびセット、おかずとおむすびのセットは1セット当たり「1個」扱いになるので注意が必要です。

【炭火焼きとり50円引き】

11月12日から17日までの期間、レジ横ケース内にある焼きとり全品のうち2本購入するごとに、合計価格から50円引きになります。

ミニストップのキャンペーン

【Xフライドポテト20円引き】

11月8日から14日までの期間、Xフライドポテトが通常価格から20円引きで購入できます。

セブンのキャンペーン

【スイーツ20円引き】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象商品20円引きクーポンが毎日1枚届きます。11月10日から18日までの期間は、「THE SEVEN SWEETS」のロゴがついたスイーツ各種に使える20円引きクーポンです。

なお、セブンプレミアムのスイーツは対象外なのでご注意を。

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【カップヌードル50円引き】

11月11日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で対象のカップヌードルが50円引きになるクーポンを配布しています。

対象商品は以下の通り。

・日清食品 カップヌードル

・日清食品 カップヌードル カレー

・日清食品 カップヌードル シーフードヌードル

・日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【麺類+おにぎりのまとめ買いで100円引き】

11月12日から18日までの期間、対象のラーメン・うどん・そばと、税抜298円以下のおにぎり・寿司をセットで購入すると100円引きになります(組合せ自由)。

常温麺(カップラーメン、袋麺など)、冷蔵袋麺、低カロリー麺、とうふ麺、冷凍の麺、冷凍のおにぎりや寿司は対象外です。

【ノンアルコールまとめ買いで30円引き】

11月14日から27日までの期間、対象のノンアルコールを一度に2本(組合せ自由)購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

・アサヒ ドライゼロ(350ml/500ml)

・アサヒ ゼロ(350ml/500ml)

・アサヒ スタイルバランス素肌サポート アップルスパークリング(350ml)

・アサヒ スタイルバランス食生活サポート ハイボール(350ml)

・アサヒ スタイルバランス免疫サポート ヨーグルトサワーテイスト(350ml)

【中華まん20円引き】

11月15日から21日までの期間、中華まん(全品)20円引きで購入できます。

【カップデリ30円引き】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、7のつく日に対象商品の30円引きクーポンが届きます。

11月17日は、「7-Eleven CUP DELI」のロゴが入ったカップデリ各種が30円引きになるクーポンです。

クーポンの利用期間は11月18日まで。

ローソンのキャンペーン

【Lから最大64円引き】

11月12日から18日までの期間、Lから各種が最大64円引きになります。販売地域限定の「Lから 赤とうがらし」「Lから ハーブとスパイス」も対象です。

個数と値引額は以下の通り。

・2個入...16円引き

・4個入...32円引き

・8個入...64円引き

Lからの商品を使用した使用した各種セット(Lから4個×きたあかりコロッケ2個)、鶏から、オフから各種も対象です。

【ウチカフェスイーツ購入で飲料無料】

11月12日から25日までの期間、ウチカフェスイーツ各種を1会計で300円購入するごとに、対象のコカ・コーラの飲料無料券が1枚もらえます。

飲料無料券の対象商品は以下の通り。

・ジョージア THE ブラック(500ml)

・ジョージア THE ラテ(500ml)

・ジョージア THE 微糖(500ml)

・紅茶花伝 ロイヤルミルクティー(440ml)

・紅茶花伝 クラフティ-- 贅沢しぼり ピーチティー(440ml)

引換期間は11月12日から12月2日まで。

【ホット飲料50円引き】

11月12日から12月9日までの期間、対象のホット飲料を1本購入すると、次回使える対象ホット飲料の50円引き券がもらえます。

対象のホット飲料は以下の通り。

・コカ・コーラ ジョージア THE ラテ ホット(440ml)

・コカ・コーラ ジョージア THE ブラック ホット(440ml)

・サントリー ホット伊右衛門(500ml)

・サントリー ホット伊右衛門焙じ茶(500ml)

・サントリー クラフトボス ミルクティー ホット(450ml)

・サントリー クラフトボス 特製アップルティー ホット(450ml)

・キリン 午後の紅茶 ストレートティー ホット(400ml)

・キリン 午後の紅茶 ミルクティー ホット(400ml)

・キリン 午後の紅茶 レモンティー ホット(400ml)

・アサヒ ホットゆずめぐりPlus(480ml)

・アサヒ おいしい水 天然水 白湯(475ml)

・伊藤園 ホット ジャスミンティー(500m)

コンビニ各社のお得なキャンペーン、気になる人はチェックしてみて。

