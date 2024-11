スイーツのプロが今年も食べたい「モンブラン」とは？ 10月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2024年10月にもっとも読まれた記事は?

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、10月の人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間:2024年10月1日〜10月31日

【10位】行列必至! 香港で大人気の点心レストラン「添好運」が待望の関西初進出(大阪・梅田)

10位は、注目の新店を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2024年10月、大阪・梅田にオープンした「添好運(ティム・ホー・ワン)梅田茶屋町店」の記事です。

添好運 梅田茶屋町店 写真:お店から

【9位】嵐山に朝食の新名所! 卵4つも使った「だし巻き」は必食(京都・嵐山)

9位も、連載「New Open News」からのランクイン。2024年9月、京福電鉄嵐山駅から徒歩約1分のところにオープンした、和カフェ「和レ和レ和 アラシヤマ」の記事です。

和レ和レ和 アラシヤマ 写真:お店から

【8位】〈秋山具義の今月のNEW麺〉麺が見えないほどのニラがすごい! レバニラ専門店のニラ中華そば

8位は、食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介する連載「秋山具義の今月のNEW麺」です。今回は「レバニラ中華 満腹」の「ニラ中華そば」を紹介していました。

レバニラ中華 満腹 出典:杏仁兄貴さん

【7位】新橋の行列店「はるちゃんラーメン」の2号店が、歌舞伎座の裏手にオープン!(東京・東銀座)

7位も、連載「New Open News」からのランクイン。2024年7月、東京メトロ東銀座駅A7出口から徒歩約1分のところにオープンした「銀座はるちゃんラーメン」の記事。本店は人気店、新橋「はるちゃんラーメン」です。

銀座はるちゃんラーメン 出典:fichiroさん

【6位】飲みだしたら止まらない! 自家製にこだわった、魚介のうまみあふれるだしを味わう一杯(東京・蒲田)

6位も、連載「New Open News」から。2024年8月、蒲田駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした「中華そば きくたに」の記事です。

中華そば きくたに 出典:マーコラーメンさん

【5位】食べマガ独占取材! トトロのシュークリームをお取り寄せできる「おとどけトトロ」が誕生

5位は、食べログ独占取材! トトロのシュークリームの記事。世界で唯一ジブリ公認で「トトロのシュークリーム」を販売している「白髭のシュークリーム工房」。2024年8月からオンラインストア限定で、日本全国各地へ配送可能なフローズンシュークリーム「おとどけトトロ」が誕生しました。

白髭のシュークリーム工房 撮影:佐藤潮

【4位】祇園のママに聞く! 京都で「栗菓子」買うならこのお店

4位は、人気連載「教えて! 祇園の宏美ママ」。今回のテーマは、京都でのマストバイスイーツ「栗菓子」。京都・祇園のお茶屋で生まれた宏美ママに普段使いするお店を教えてもらいました。

ジュヴァンセル 祇園店 写真:お店から

【3位】ラーメン王イチオシ! 寒い朝にぴったりの「朝ラーメン」5選

いよいよ、トップ3の発表です!

3位には、寒い朝にぴったりのラーメンをまとめた「マガジンまとめ」がランクイン。ラーメン王の小林孝充さんが「朝ラーメン」を食べられるおすすめの店を紹介してくれました。

えーちゃん食堂 出典:kobakengさん

【2位】惜しまれつつ閉店した百名店常連のパティスリーが復活!

2位は……

連載「噂の新店」で紹介した「L’Artisan Moderne(ラルチザン・モデルヌ)」の記事。2023年10月に閉店し、多くの人に惜しまれた「リュードパッシー」ですが、2024年6月に店名を「L’Artisan Moderne」と変えて下目黒に移転リニューアルしました。

L’Artisan Moderne 撮影:ジェイムス・オザワ

【1位】スイーツのプロが選ぶ、今年も食べたい「モンブラン」10選

そして1位は……

「マガジンまとめ」の「モンブラン」10選でした。今年もスイーツコンシェルジュのはなともさんに、おいしいモンブランを教えてもらいました。

ANCiPiT 撮影:田川葉子

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post スイーツのプロが今年も食べたい「モンブラン」とは? 10月の人気記事ランキング first appeared on 食べログマガジン.