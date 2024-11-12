¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ò³ÎÇ§ ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç·Ü¤Î»¦½èÊ¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Á´¹ñ¤Ç8ÎãÌÜ
³ÆÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡¢°°Àî»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÊ£¿ô¤Î·Ü¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍÛÀ¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç8ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇºÎÍñÍÑ¤È¤·¤Æ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤è¤½4Ëü4000±©¤Î·Ü¤Î»¦½èÊ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Ë3³ä¤Û¤É¤Î½èÊ¬¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÎÍñÍÑ¤Î·Ü¤Ï¤ª¤è¤½520Ëü±©¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¡Öº£²ó¤Î»¦½èÊ¬¤¬Íñ¤Î²Á³Ê¤äÎ®ÄÌ¤Ë¤¿¤À¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£