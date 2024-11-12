¡ÚGG¾Þ¡Û¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ··â¼ê¤Ï¹Åç¡ÈÇ¦¼Ô¡ÉÌðÌî²íºÈ¤¬218É¼¤Ç½éÁª½Ð¡¡2°Ì¡¦Ä¹²¬¤Ï67É¼
¡¡Âè52²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î¼õ¾ÞÁª¼ê¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ··â¼êÉôÌç¤Ç¡¢¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¡Âç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î137»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£³«ËëÄ¾¸å¤³¤½¼éÈ÷¸Ç¤á¡¢ÂåÁö¤Ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î¤ËÆþ¤ë¤È¤Û¤Ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÊÝ¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤È¶¯¸ª¤Ç¡¢Í··â¼ê¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³Í¤ë¤È¡¢»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÆóÎÝ¼ê¡¦µÆÃÓ¤È¤ÎÇ¦¼Ô¼éÈ÷¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï¡Ö218É¼¡×¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤¿2°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Ä¹²¬¤Î¡Ö67É¼¡×¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦ÌçÏÆ¡Ö5É¼¡×¡¢4°Ì¤Ëºå¿À¡¦ÌÚÏ²¡Ö3É¼¡×¡¢5°Ì¤ËÃæÆü¡¦Â¼¾¾¡Ö2É¼¡×¡£³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤â¡Ö3É¼¡×¤¢¤Ã¤¿¡£