Oisixで人気のサラダを特別な形でお届け！カリフォルニアくるみフェア

カリフォルニアくるみフェア

■実施期間:10月30日(水)〜11月27日(水)

■開催場所:首都圏のスーパーマーケット

■商品名 :Kit Oisix たっぷりケールのチーズくるみサラダ

■価格 :店頭価格

*店舗によって価格と販売数が異なります。

*販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります。

カリフォルニア くるみ協会は、オイシックス・ラ・大地との共同企画として、くるみを使ったサラダが楽しめる「カリフォルニアくるみフェア」を、首都圏のスーパーマーケットで10月30日(水)〜11月27日(水)の期間で開催中です。

このフェアでは、くるみの栄養価とおいしさを多くの方に知っていただくことを目的に、Oisixで人気の「たっぷりケールのチーズナッツサラダ」を特別な形でお届け。

アーモンドスライスの代わりに、くるみ10gをトッピングし、くるみの香ばしさやサクサク食感が加わった「Kit Oisix たっぷりケールのチーズくるみサラダ」を提供します。

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要があるオメガ3脂肪酸を木の実(ナッツ)の中で唯一豊富に含む、スーパーフードです。

ポリフェノールや食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の栄養素もバランス良く含んでいます。

さらにくるみは、低糖質でグルテンフリーな食材で、ひとつかみ加えるだけで、いつものサラダをもっとおいしく、ヘルシーにすることができます。

■木になるオメガ3脂肪酸(ALA=α-リノレン酸)の科学

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)を木の実(ナッツ)の中で唯一豊富に含み、心臓の健康、認知機能の改善、健康的な加齢に関する様々な健康効果が報告されています。

くるみひとつかみ(約30g)あたり、α-リノレン酸(2.7g)、植物性たんぱく質(4.6g)、食物繊維(2g)、マグネシウムの他、免疫機能に寄与するビタミンB6(0.2mg)や銅(0.48mg)、マンガン(0.1mg)が摂取できます*1。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2020年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、1日あたり18〜29歳の男子で2g以上、女子で1.6g以上としています*2。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます。

オメガ3脂肪酸グラフ

