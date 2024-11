Instagramでエコな取り組みを投稿！リビングデザインセンターOZONE「教えて！あなたのサス活＊」

「リビングデザインセンターOZONE」では、Instagramにて、9月12日(木)から11月26日(火)までの期間中、WEB特集&Instagram投稿企画「教えて!あなたのサス活*」を開催しています。

このキャンペーンでは、11月26日(火)までの期間中、投稿いただいた方のなかから抽選で、サステナブルに関連した体験やアイテムをプレゼントします。さらに、ハッシュタグ「#教えてあなたのサス活」をつけた投稿が、ページ内に掲載される可能性も!

■キャンペーン概要

1. リビングデザインセンターOZONE公式Instagramをフォロー

2. 「あなたのサス活」の写真と、ハッシュタグをつけて投稿

(1) #教えてあなたのサス活

(2) #アイテムコース

3. 締切後、抽選の上当選者を決定。InstagramのDMで当選連絡をいたします。

4. プレゼント:自然にやさしいサステナブルアイテム…合計13名様

・Japan creation space monova/山下工芸 竹炭塗サラダボウル(中サイズ)…2名

・寝具御誂専門店 IWATA東京/IWATA RENMEN(R)タオル(フェイスタオル 2色セット)…2名

・GLAS LUCE×SmartHome/ファブリックガラスプレート(5枚セット)…5名

・浜本工芸 東京ショールーム/本革 職人の手作りコースター(3枚セット)…2名

・ムラコシ精工 新宿ショールーム/PROGETTO2.70アルミトレイ(A6/A7セット)…2名

【キャンペーン公式サイト】

https://www.ozone.co.jp/news/event/1729/

【Instagram】

https://www.instagram.com/ldc_ozone/ (@ldc_ozone)

