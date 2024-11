Í¹ÊØ¤Î¤Õ¤·¤®¤òÃÎ¤ë¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ªËâ½÷¤ÎÍ¹ÊØ¶É

郵政博物館(東京都墨田区押上)で企画展「魔女の郵便局」を開催中。

郵便のふしぎを知る親子で楽しめる体験型の展覧会です。

魔女の郵便局

会期 :2024年10月5日(土)〜2024年12月15日(日)

会場 :郵政博物館 企画展示場

所在地:〒131-8139 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ9階

配布物:※イラストはイメージです

参加者にワークシートと修了証(ステッカー)をプレゼント

ーーヒラリと星空のあいだから、あなたのもとに一通の手紙がまいおりてきました。

それは、“きっと、郵便にきょうみのあるあなたへ”“あなたも魔女の郵便局ではたらいてみませんか?”とかかれた、「魔女の郵便局」からの招待状でしたーー。

郵便を中心とした郵便局の仕事は、大切な郵便物を正確に届けるために、まるで魔法のような方法や技術を取り入れて発展してきました。

そんなふしぎな技術に裏付けされた郵便局の業務の流れを、空想の世界「魔女の郵便局」で、遊びをとおしてその原理を学ぶ体験型の企画展を開催しています。

おしごと体験で修了証(ステッカー)をプレゼント

※イラストはイメージです

【主な内容】

1. ようこそ!魔女の郵便局へ

2. 大忙し! 魔女の郵便局のおしごと体験

・制服を着て記念撮影 〜出発前の点検をしよう〜

・郵便DEマジック 〜配達順にならべてみよう〜

・魔女の配達体験 〜森の鳥たちの家に配達をしよう〜

3. 魔女切手! 見えない切手をつくってみよう

4. 世界のおもしろい切手をみてみよう

5. 世界のカラフルポストをみてみよう

魔女の郵便局配達体験

見えない切手や郵便物のしかけを学ぶ

【イベント】

1. ワークショップ「見えない手紙」

魔女の郵便局らしく、「見えない手紙」の教室です。

さまざまなあぶり出しでふしぎな手紙をつくります。

ワークショップ「見えない手紙」

【開催日時】

・10月12日(土)、11月17日(日)、11月23日(土)、12月8日(日)

・14:00〜17:00(16:30受付終了)

【参加費・受付】

無料、随時

2. ギャラリートーク「魔女の切手とふしぎな郵便ツアー」

担当学芸員による企画展「魔女の郵便局」のガイドツアー。

展示資料を中心に、魔女の切手や不思議な切手の紹介のほか、郵便業務の裏側について説明します。

【開催日時】

・10月12日(土)、11月17日(日)、11月23日(土)、12月8日(日) 13:00〜13:20

・12月15日(日) 13:00〜13:20、15:00〜15:20

【参加費】

無料

【定員・参加申し込み】

各回10名、受付で整理券配布。

※当日、希望者は受付で整理券を受け取り、企画展示場前にお集まりください。

3. ねんドル岡田ひとみのねんど教室

秋らしいスイーツ(モンブランとチョコレートケーキ)を作りましょう! 事前予約制(詳しくはHP)

https://www.postalmuseum.jp/event/2024/10/nendo-20241124.html

