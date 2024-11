尾木ママ登壇！ACCEL LINK「SAITAMA子育て応援フェスタ2024」

ACCEL LINKは、2024年11月16日(土)、17日(日)の2日間、埼玉県さいたま市のイベントホール さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナにて、出産と育児を応援するためのファミリーイベント「SAITAMA子育て応援フェスタ2024」を開催します。

ACCEL LINK「SAITAMA子育て応援フェスタ2024」

開催日 : 2024年11月16日(土)・17日(日)

会場名 : さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ

出展企業数: 約60社

来場想定数: 20,000名

来場対象者: 産前産後のママやそのご家族、お子様を予定しているご夫婦など

来場方法(無料※来場登録制)

ACCEL LINKは、2024年11月16日(土)、17日(日)の2日間、埼玉県さいたま市のイベントホール さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナにて、出産と育児を応援するためのファミリーイベント「SAITAMA子育て応援フェスタ2024」を開催。

スペシャルゲストに尾木ママ、総フォロワー70万人の実況ベイビーによる豪華ステージショー、子育てに役立つ知識やノウハウ、子育ての記念となるメモリアルサービスを提供する体験コンテンツを開催。

「子どものいる生活」をより豊かに、そして社会全体で子育てを応援する気運を醸成していくことを目的に開催されます。

昨年に引き続き、2度目の開催となる本フェスタは、2024年は60社以上の団体や企業が参加し、埼玉県最大級の規模で開催となります。

展示ブースでは育児に役立つ多種多様なサービスやグッズが展示され、サンプル品や体験を通して自分達にあった子育てを必ず見つけていただける他、家族で楽しめる全11の体験コンテンツが会場内で随時開催されます。

■見どころ(1) 埼玉県による県を上げての子育て応援

埼玉県ブースとして自治体の子育てに関する情報やサービスを紹介します。

★埼玉県こども政策課

パパ・ママが楽しく前向きに家事・育児に取り組めるよう、今日から役立つ家事・育児ワークショップを実施します。

★埼玉県広報課

埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県庁」では、パパ・ママ応援ショップの運用をはじめ、県内のニュースやイベント情報、暮らしに役立つ旬の話題などを発信しています。

また、いざという時に役立つ「防災情報」や、非常時の「緊急情報・避難情報・警報」なども配信しています。

★埼玉県幼児教育・保育連絡会

県内幼児教育・保育施設5団体の園での普段の様子や、子ども達の活動の様子などを展示します。

★埼玉県立長瀞げんきプラザ

埼玉県立長瀞げんきプラザは、自然体験などをはじめとした「体験活動を通した青少年の健全育成」と「県民の生涯学習活動の振興」を目的とした社会教育施設です。

埼玉県立長瀞げんきプラザではご家族でいっしょに参加できる様々な主催イベントを開催しており、山、川などの自然や長瀞、秩父地域を題材とした学びのプログラムやアクティビティーを行うことができます。

■見どころ(2) 家族で楽しめる体験コンテンツの紹介

会場内では家族で楽しめる体験コンテンツが目白押し、赤ちゃんが主役のハイハイ競争やおひるねアート、こどもの命を守る応急や災害体験、産前のご夫婦にぜひ体験してもらいたいプレパパ・ママ教室や妊婦体験などなど、一日中でも楽しめるフェスタになっています。

★注目体験イベント(1)

緊急時に子どもの命を守る 応急体験、VR災害体験、防災対策

・16日開催コンテンツ お子様のもしもの備えに!応急手当体験

子育て世代を対象とした応急手当体験ブースです。

小児・乳児に対する気道異物除去法や心肺蘇生法、AED取扱等、1回1時間(予定)の応急手当体験を行います。

(提供:さいたま市消防局)

・16日開催ステージ 今できる災害対策 総合防災住宅とは

子どもたちの命を守る災害の備え、どれだけできていますか?過去の災害をもとに、今からすぐに、家でできる災害対策を伝えられます。

親子で防災を学ぶ機会にぜひ参加してください。

(提供:旭化成ホームズ株式会社 ヘーベルハウス)

・17日開催コンテンツVR災害疑似体験

地震・火災・水害といった多様な災害をVRで疑似体験することができます。

実災害に即した臨場感あふれる体験を通して、災害に備えましょう。

(提供:さいたま市消防局)

消防体験撮影風景

★注目体験イベント(2) 赤ちゃんのお世話体験教室

赤ちゃん人形を使ってオムツ交換、お着換え、抱っこの練習ができるコーナー。

これから親になる産前のご家族向けコース、これからきょうだいができるキッズや両親向けのコースを用意。

助産師から直接手ほどきを受けられる教室です。

(提供:公益社団法人桶谷式母乳育児推進協会)

★注目体験イベント(3) パパもママも自分らしい働き方を応援する相談会、セミナー開催

・育児と仕事のキャリア相談会

育児と仕事を両立できる働き方を提案。

「育児が始まり今の働き方にミスマッチを感じる」、「子育てが落ち着いてきたので仕事を再開したい」、「今後の育児のことも考えて、自分に合ったキャリアプランを相談したい」、そんなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。

(提供:Re:work)

・16日開催ステージ

育児のための柔軟なワークスタイルと制度活用術

男性の育児休業取得率が年々増えていますが、2025年4月からは仕事と子育ての両立をさらに支援するために、法改正が行われるのをご存じでしょうか。

柔軟な働き方を実現するための措置や新たな給付制度など、子どもが生まれた(これから生まれる)パパやママがぜひ知っておきたい最新の制度や活用術、また出産・育休後も会社と上手に付き合い続けるためのコツなど、わかりやすくお届けします。

知っている人だけが活用している社会保険の制度など、転職する場合もしない場合も必見です。

(提供:社会保険労務士、人事労務コンサルタント、MBA(経営修士・専門職)佐佐木 由美子氏)

■見どころ(3) 子育て応援ブースは60社以上の出展

出産や育児に役立つ商品やサービスを扱う企業が60社以上集結します。

妊娠中のママや小さいお子様のいるご家族に口腔ケアを提案する「アース製薬株式会社」、ママと赤ちゃんの栄養を考えたチキンスープ「田原香チキンエッセンス」、出産日に備えておきたい「福祉タクシー・陣痛タクシー」、昨今注目の高い産後ケアを紹介する「産後ケアサービス AMATERASU」「産婦人科・小児科 愛和病院」。

子どもを乗せた自動車運転で安心安全・快適なドライブをサポートする先進技術を紹介する「ITS Connect推進協議会」、子どものいる暮らしを豊かに彩る商品を提案する「コイズミファニテック株式会社」「高波クリエイト(KOOHA CREATE)」など、実際に見て触って話を聞きながら、自分たちに合ったものを探せます。

前回会場写真

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 尾木ママ登壇!ACCEL LINK「SAITAMA子育て応援フェスタ2024」 appeared first on Dtimes.