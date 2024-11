ごみ清掃芸人・マシンガンズ滝沢秀一監修！『ペットボトルくんの　ねっけつ！リサイクルものがたり』田中六大著

佼成出版社は、2024年11月12日(火)に、「ごみ清掃芸人」として人気のお笑いコンビ マシンガンズの滝沢秀一さん監修SDGs絵本『ペットボトルくんの ねっけつ!リサイクルものがたり』(田中六大:作/滝沢秀一:監修)を発売しました。

『ペットボトルくんの ねっけつ!リサイクルものがたり』田中六大著

発売日 : 2024年11月12日

販売場所 : 全国書店・インターネット書店

定価 : 1,540円(本体1,400円+税)

体裁 : A4変型/36ページ

ISBNコード: 978-4-333-02929-7

佼成出版社は、2024年11月12日(火)に、「ごみ清掃芸人」として人気のお笑いコンビ マシンガンズの滝沢秀一さん監修SDGs絵本『ペットボトルくんの ねっけつ!リサイクルものがたり』(田中六大:作/滝沢秀一:監修)を発売。

【あらすじ】

そうたくんがごみ箱に捨てたペットボトルくんは、自分がリサイクルできるということを知ります。

さっそく回収ボックスへ向かうペットボトルくんでしたが、そこである人と出会います。

ごみ収集の仕事の大変さや、ごみ問題を知り、自分がリサイクルで生まれ変われることを喜びます。

ペットボトルくんは、いったい何になるのでしょうか――?

★「ごみ清掃芸人」としてテレビやSNSでも人気の滝沢秀一さんの体験を元にした様々な問題を、田中六大氏がユーモアを交えて描きます。

★巻末には、滝沢氏による4ページカラーの解説付き

私たちが毎日出しているゴミ。

ですが、その正しい捨て方や回収された後のことは意外と知らないのではないでしょうか。

この絵本は主人公のペットボトルがリサイクルされる様子を追いながら、ごみ問題について考える入門的な内容になっています。

SDGsが掲げる目標のうち

11「住み続けられるまちづくりを」

12「つくる責任 つかう責任」

13「気候変動に具体的な対策を」

14「海の豊かさを守ろう」

について学べる絵本です。

《中面見開き》1

《中面見開き》2

【著者紹介】

★田中六大(たなか・ろくだい)

作・絵/1980年、東京都生まれ。

絵本作家、漫画家。

あとさき塾で絵本創作を学ぶ。

絵本に『うどん対ラーメン』、『でんせつの いきものを さがせ! ネッシー・ツチノコ・カッパはどこだ?』(講談社)、『ふしぎな えき』(交通新聞社)、挿絵に「日曜日」シリーズ(村上しいこ・作/講談社)、『アチチの小鬼』(岡田淳・作/偕成社)、「おとのさま」シリーズ(中川ひろたか・作)、『転校生は忍者?!』(もとしたいづみ・作/共に佼成出版社)、漫画に『クッキー缶の街めぐり』(青林工藝舎)、『ラッタくんとかみやまくん』(ポプラ社)などがある。

★滝沢秀一(たきざわ・しゅういち)

監修/1976年、新潟県生まれ。

1998年に西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」を結成。

2023年「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」にて準優勝。

2012年、お笑い芸人の仕事を続けながらゴミ収集会社に就職。

ごみ収集中の体験や気づきを発信したTwitter(現:X)が人気を集め、話題を呼ぶ。

2020年、環境省の「サステナビリティ広報大使」に就任。

2023年にはクーリエ・ジャポン「世界が注目した日本人100人」にも選出される。

『このゴミは収集できません』(白夜書房)、『ゴミ清掃員の日常』(講談社)他、著書多数。

