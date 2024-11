¡ÖÃ¦ÃºÁÇÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¹½Â¤°Ü¹Ô¿ä¿Ê¿³µÄ´±¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ªJARA¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJARA¥°¥ë¡¼¥×

JARAと一般社団法人JARAグループは、令和6年度資源循環技術・システム表彰において、「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受賞しました。

JARA/一般社団法人JARAグループ「脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」受賞

資源循環技術・システム表彰は、一般社団法人産業環境管理協会が主催し、経済産業省が後援する表彰制度です。

この表彰では、資源循環の更なる普及などに寄与する先進的な技術開発や社会システム構築といった優れた取り組み・事業を表彰の対象としています。

今回、JARA/JARAグループは「リユース・リビルト部品の普及拡大に向けた包括的なビジネスモデル」として、自動車リユース・リビルト部品の流通活性化に向けた課題を解決するために人材育成および品質標準化活動、システム開発/改善活動、事業環境整備といったバリューチェーン全体に対して、ソフト/ハード両面からアプローチした取組を実施しており、その取組が自動車サプライチェーン全体のカーボンニュートラル・サーキュラーエコノミー社会の実現に貢献していると評価され受賞しました。

