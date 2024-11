AB10は、共同開発を行った動画クリエイター向けの着るカメラリグ「ZINKII(ジンキー)」を2024年11月13日(水)〜15日(金)に開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2024」に出展し、予約販売を開始します。

AB10「ZINKII(ジンキー)」

AB10は、共同開発を行った動画クリエイター向けの着るカメラリグ「ZINKII(ジンキー)」を2024年11月13日(水)〜15日(金)に開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2024」に出展し、予約販売を開始。

「ZINKII」は、カメラやジンバルと共に使用する大容量バッテリーやモニター等を身体に装着できる“着る”タイプのカメラリグで、三友とAB10で共同開発・製品化した完全オリジナルのプロダクトです。

クリエイターの方の反応や感想を反映しながら製品のブラッシュアップを行い、アーマー部分だけでなくそれに装着されているパーツ全てもオリジナル製品化に成功し、予約販売を開始します。

プロ・アマチュア問わず映像作品が創られる昨今。

映像品質を高めるため、手ブレを抑えるカメラ機材として誕生したジンバルやスタビライザーは、多くのクリエイターによって使用されています。

しかし、撮影現場ではカメラ以外の様々な機材をジンバルに乗せることで重量が増し、本来可能なカメラワークに制限がかかったり、クリエイターの身体を痛める可能性があり、それによって映像品質が左右されてしまいます。

そういったリスクを回避し、より快適に、よりスムーズに撮影を行うためのプロダクトとして誕生したのが「ZINKII」です。

◆プロダクト概要

ZINKIIは、アーマー型カメラアクセサリープラットフォーム。

カメラやジンバルと共に使用する大容量バッテリーやモニター等を身体に装着できるスタイルで、動画クリエイターの手や腕への無理な負担を軽減し、フレキシブルに身体の動きをサポートします。

“着る”をコンセプトにした、今までにないタイプのカメラリグです。

【バストタイプ】

コンパクトな設計を活かし、スマートな撮影を行うことができます。

アーマーの面積が少ないので、比較的体温の上昇を抑えることができ、夏季シーズンや動きのある撮影現場に適しています。

(今回予約販売を開始するのはバストタイプのみとなります。)

ZINKIIバストタイプイメージ01

ZINKII使用イメージ01

【出展・予約販売について】

Inter BEE 2024の「三友(6402)」ブースにて出展します。

実際にご試着可能な機会です。

価格に関しては、三友担当者より直接案内します。

Instgaram: @zinkii.jp

https://www.instagram.com/zinkii.jp/

【Inter BEE 2024 概要】

日時 : 2024年11月13日(水)〜15日(金)

10:00〜17:30(最終日のみ17:00まで)

会場 : 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜6(千葉市美浜区中瀬2-1)

出展ブース: 三友(6402)

公式サイト: https://www.inter-bee.com/ja/

◆企画立案者:成東 きょうすけ Kyosuke Naruto

【プロフィール】

映像制作会社に所属し、映画/CM/MVの監督・カメラ・編集のキャリアを経て2022年に独立。

現在はAB10に所属し、映像ディレクター・フォトグラファーとして幅広いクリエイティブ制作を行いながら、動画クリエイター向けの着るカメラリグ「ZINKII」の企画立案者としてプロデュース・開発にも取り組む。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 動画クリエイター向けの着るカメラリグ「ZINKII(ジンキー)」を 11月13日(水)〜15日(金)開催の 「Inter BEE 2024」に出展・予約販売を開始 appeared first on Dtimes.