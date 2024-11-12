【アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.】
2025年1月 順次展開予定

　バンダイは、プライズ「アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.」を2025年1月より順次展開する。

　本製品は、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場するアイドル「城ヶ崎美嘉」を、同社のプライズフィギュアシリーズ「ESPRESTO」で商品化したもの。

　2020年11月より展開された商品から、追加でパール塗装やラメ塗装が施され、より輝かに表現されたリペイント仕様となっている。

「アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.」

種類：全1種 サイズ：約160mm

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