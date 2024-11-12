「アイドルマスター シンデレラガールズ」より「城ヶ崎美嘉」のプライズフィギュアが輝きを増して2025年1月再登場！パール塗装やラメ塗装が施されたリペイント仕様
【アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.】
2025年1月 順次展開予定
THE IDOLM@STER & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
2025年1月 順次展開予定
バンダイは、プライズ「アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.」を2025年1月より順次展開する。
本製品は、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場するアイドル「城ヶ崎美嘉」を、同社のプライズフィギュアシリーズ「ESPRESTO」で商品化したもの。
2020年11月より展開された商品から、追加でパール塗装やラメ塗装が施され、より輝かに表現されたリペイント仕様となっている。
「アイドルマスター シンデレラガールズ ESPRESTO-Effect and glitter dress-城ヶ崎美嘉 Repaint ver.」種類：全1種 サイズ：約160mm
･*:.｡..｡.:*･’ * HAPPY BIRTHDAY* ‘･*:.｡. .｡.:*･- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) November 12, 2024
本日11月12日は #城ヶ崎美嘉 さんのお誕生日です🎤
2025年1月に再登場するフィギュアをお披露目いたします！
最高の笑顔でパフォーマンスする様子を表現🎵https://t.co/eDZEjrPlRN
続報をお楽しみに✨#BANPRESTO #デレマス #idolmaster pic.twitter.com/BzDSnrAw7i
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