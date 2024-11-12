¡Ö¶äº²¡×¤è¤êºäÅÄ¶ä»þ¤¬²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª 2025Ç¯5·îÈ¯ÇäÍ½Äê11·î15Æü¤è¤ê³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó2024¡×¤Ë¤Æ½éÅ¸¼¨
¡ÚS.H.Figuarts ºäÅÄ¶ä»þ¡Û
2025Ç¯5·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§Ì¤Äê
2025Ç¯5·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§Ì¤Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts ºäÅÄ¶ä»þ¡×¤Î¾¦ÉÊ²½·èÄê¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯5·î¤òÍ½Äê¡£²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê
¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ²½·èÄê¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î15Æü¤«¤é17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2024¡Êº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó2024¡Ë¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦½éÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤¦Í½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¸ø³«¡Û- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼° (@t_features) November 12, 2024
¡Ø#¶äº²¡Ù¤è¤ê
¡ÖS.H.Figuarts ºäÅÄ¶ä»þ¡×¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
2025Ç¯5·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢Í½Ìó¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«!!
📌https://t.co/TLwnKkpn9N
11/15(¶â)～17(Æü)³«ºÅ¤Î¡Ø#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó2024¡Ù¤ÇÀ¤³¦½éÅ¸¼¨¡ª#t_shf #gintama #t_n2024 pic.twitter.com/ODKfVOjpDF
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹