¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè½ª·ë°Æ¡¡ÊÆ»æ¡¡¤¤¤Þ¤ÎÁ°Àþ¤ÇÎÎÅÚÅà·ë¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÎÏ»æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¸¢°Ü¹Ô¥Á¡¼¥à¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÁá´ü½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òº£¸å20Ç¯´ÖNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï6Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¸¢°Ü¹Ô¥Á¡¼¥à¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÁè½ª·ë¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å20Ç¯´Ö¤ÏNATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂçÎÌ¤ÎÉð´ï¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌó20¡ó¤ÎÎÎÅÚ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¸½¾õ¤ÎÁ°Àþ¤ËÌó1290¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈóÉðÁõÃÏÂÓ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï11Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÌ³Ä¹´±¤Ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¤ò½¼¤Æ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¤Ï4·î¤ËµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»ö»Ù±ç¤ÎË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î»Ù±ç·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï6Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¸¢°Ü¹Ô¥Á¡¼¥à¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÁè½ª·ë¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å20Ç¯´Ö¤ÏNATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂçÎÌ¤ÎÉð´ï¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï11Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÌ³Ä¹´±¤Ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¤ò½¼¤Æ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ë¥Ó¥ª¾å±¡µÄ°÷¤Ï4·î¤ËµÄ²ñ¤¬²Ä·è¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»ö»Ù±ç¤ÎË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Î»Ù±ç·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£