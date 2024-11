X JAPANのYOSHIKIさんが2024年11月10日、Xで近況を伝える動画を公開し、反響を呼んでいる。

「I don't know if I can ever play drums again?」

YOSHIKIさんは10日、「もうドラムを演奏することができないのかもしれない? I don't know if I can ever play drums again?」とのコメントを添えて短い動画を公開した。

動画では、サングラスをかけ黒いスーツを着たYOSHIKIさんが、首にコルセットをつけ、車椅子に乗っている様子が映っている。YOSHIKIさんは2人のスタッフに両手を支えられながら立ち上がると、ゆっくりと歩みを進め車に乗り込んだ。

体もげっそりとしているようで、ふらつきつつなんとか歩いていた。

YOSHIKIさんは24年4月に過労で倒れ入院していたほか、6月にも「また入院することになりそう」とインスタグラムで弱音を見せていた。

10月には、3度目となる頚椎(けいつい)の手術を受け、無事成功。術前のインタビューでは「10月8日以降はすべてのスケジュールをキャンセルし、治療に専念しようと思います」と語っていた。

満身創痍(そうい)の中、リハビリを続けるYOSHIKIさんには、「たとえこの先ドラムを演奏する事が出来なくても、私たちにとっては世界一のドラマーだから 愛するロックスターには変わりないよ! 今も、そしてこれからも全力で追いかけ、背中推していくよ!」「いろいろ YOSHIKIさん自身の思いや、まだまだ いっぱい夢がある思うけどさ 正直 言って我々はYOSHIKIさんが 元気にいてくれたらただ それで ええやで」など、心配と応援の声が寄せられている。