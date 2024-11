2児の母でタレントの紗栄子(37)が12日、ファッション誌『otona SWEET』(宝島社)の公式インスタグラムに登場。美ボディショットが公開された。「今回のotona SWEET 2024 HOLIDAYでは 日々進化を遂げる、韓国を訪れました」と明かし、撮影カットをアップ。紗栄子は超ミニ丈ボトムスの“チャックを全開”に、美脚を惜しげもなく披露している。別の投稿では「カバーストーリーの『just being kawaii is not enough カワイイだけじゃなくってよ』では本誌のキャッチコピーでもある“カワイイのその先へ!”をビジュアルに落とし込む、というテーマに挑戦しました」と、網タイツ×胸元チラリな美スタイルの紗栄子を公開した。