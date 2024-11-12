Ãæ¹ñ¤ÎË½Áö¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¤Í¤¿»ö·ï¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í»àË´¡¡100¿Í¶á¤¯¤¬¤±¤¬¤È¤ÎÊóÆ»
¡¡Ãæ¹ñÆîÉô¡¦¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¤Çµ¯¤¤¿¼Ö¤ÎË½Áö»ö·ï¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌÀÊó¡×¤ÏµßµÞÂâ°÷¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢11Æü¤Ëµ¯¤¤¿Ë½Áö»ö·ï¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢100¿Í¶á¤¯¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¸µ¤Î»¶Êâ¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤Ï400¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯Áö¹Ô¤·Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë½Áö¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ëºÝ¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÄñ¹³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç62ºÐ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à½ý¼Ô¤Î¿ô¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌÀÊó¡×¤ÏµßµÞÂâ°÷¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢11Æü¤Ëµ¯¤¤¿Ë½Áö»ö·ï¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢100¿Í¶á¤¯¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÏ¸µ¤Î»¶Êâ¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤Ï400¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯Áö¹Ô¤·Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë½Áö¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ëºÝ¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÄñ¹³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç62ºÐ¤ÎÃË¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à½ý¼Ô¤Î¿ô¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£