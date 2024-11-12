¥ª¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤ÏÀÖ»ú½Ì¾®¤Ç¾å¿¶¤ìÃåÃÏ
¡¡¥ªー¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È <2454> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬11·î12ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯9900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯6400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·Ž¤½¾Íè¤Î3²¯±ß¤ÎÀÖ»úÍ½ÁÛ¤«¤é¤âÀÖ»úÉý¤ò½Ì¾®¤·¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯9900Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯7400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯3400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-6.7¡ó¢ª-0.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯9900Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯7400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯3400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-6.7¡ó¢ª-0.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹