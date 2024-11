一般社団法人リレーションデザイン研究所は、通販や惣菜販売を簡単にするアプリ「食品表示印刷」をすべての事業者が利用できるように機能を刷新し、多様な食品表示ラベルに対応したバージョンを2024年11月13日から提供開始します。

リレーションデザイン研究所「食品表示印刷」

料金 : 無料

一般社団法人リレーションデザイン研究所は、通販や惣菜販売を簡単にするアプリ「食品表示印刷」をすべての事業者が利用できるように機能を刷新し、多様な食品表示ラベルに対応したバージョンを2024年11月13日から提供開始。

アプリ「食品表示印刷」は、2020年8月18日に提供を開始し、それ以降日本で唯一の(※1)食品表示ラベル作成専用モバイルアプリとして多くのユーザが利用しています。

■新機能のコンセプト

このアプリは、コロナ禍において飲食店が新規で通販や惣菜販売がはじめるにあたって、事業者が法令遵守できる体制づくりをサポートするために生まれました。

小さなお店を想定し、栄養成分表示等、省略できる表示はすべて省略し、最小限の手間で実務を行えるようにしました。

しかし、4年以上経ち、利用している事業者が規模を拡大したり、スーパー等への卸をはじめ、法令上、本アプリを継続して利用することができなくなったとの声をいただくようになりました(※2)

そこで、機能を拡張刷新し、すべての事業者が利用できるようにします。

■新機能一覧

◯対応する表示の拡大

栄養成分表示に対応することで、「小規模の事業者における栄養成分表示の省略」を利用できない事業者でも本アプリを利用できるようになりました。

また、アレルゲンを含む食品の別表表示、識別表示に対応し、利用ユーザがより多くの情報をお客様に表示できるようになりました。

◯最小デザインの追加

食品表示は表デザインが一般的ですが、表示ラベルを貼る面積の問題で、表デザインが採用できない場合があります。

そこで、表示デザインを追加し、ユーザが選択できるようになりました。

表デザインと最小デザイン

選択だけで自動レイアウト

◯ログイン機能

ログインしなくても利用可能ですが、「スマートフォンの買い替えで登録していたデータが消えた」等のトラブルの連絡があったため、ログインしてデータを同社サーバに保存できるようになりました。

◯ブラザーラベルプリンタの対応拡大

以前から対応していたQL-820NWB( https://amzn.to/3kOGuoP )だけではなく、QL-800、QL-820NWBcも利用できるようになりました。

また、WiFi接続だけではなく、Bluetooth接続、USB接続にも対応しています。

・QL-820NWB : https://amzn.to/3kOGuoP

・QL-800 : https://amzn.to/40zFXOZ

・QL-820NWBc: https://amzn.to/40EWOA0

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 栄養成分表示の対応ですべての事業者が利用可能に!リレーションデザイン研究所「食品表示印刷」 appeared first on Dtimes.