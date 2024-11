´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¡ª¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÀ¸À®AI¡ß¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿(RAG)ÂÎ¸³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×

さくら情報システムは、S-COARTブランドの一つとして企業の課題解決を支援する新たなサービス「生成AI×社内データ(RAG)体験サービス」の提供を2024年11月12日より正式に開始します。

さくら情報システム「生成AI×社内データ(RAG)体験サービス」

さくら情報システムは、S-COARTブランドの一つとして企業の課題解決を支援する新たなサービス「生成AI×社内データ(RAG)体験サービス」の提供を2024年11月12日より正式に開始。

このサービスでは、生成AIとナレッジ検索を組み合わせたRAG(Retrieval-Augmented Generation)を活用し、普段利用されている社内のチャットツール(※)から安心してアクセスできる専用環境を提供します。

■サービス概要

同社は、お客様が普段利用されている社内のチャットツール(※)からアクセスできる専用のRAG環境を提供します。

実際の社内データを用いたナレッジ検索を体験していただくことで、その可能性や限界、課題を把握し、本格導入に向けた計画立案に役立つ情報を得ることができます。

<特長>

●データ流出防止の対策を講じたRAG環境で安心して検証できます

●適用業務に求める目標値と現時点の回答精度とのギャップ(=課題)を把握できます

●回答精度に課題がある対象データの特定ができます

「生成AI×社内データ(RAG)体験サービス」

■価格

<基本サービス料金>

50万円(税抜)

<基本サービス内容>

1. RAG体験環境構築

お客様のデータを取り込み、生成AIナレッジ検索を体験できる環境を提供(3週間稼働)

注:サービスの稼働期間は土日祝および夜間を除きます。

2. キックオフ/クロージングミーティング(オンライン)

サービスや支援内容の説明、シナリオ/ゴール確認、ナレッジ提供

ナレッジ検索の課題を特定、対応方針のアドバイスなど支援(各1回ずつ、2時間)

3. ハンズオン

RAG体験環境を使ってハンズオンをオンライン実施(1回3.5時間)

4. 打ち合わせ

関係者にてオンラインミーティングを開催(1回1時間・2回まで)

5. メールQ&A

メールにて個別の問い合わせを受け付け(最大5時間)

■S-COARTについて

S-COARTはお客様の環境に合わせたさまざまな課題をさくら情報システムが伴走支援する新しいソリューションサービスです。

サービス詳細: https://www.sakura-is.co.jp/s-coart/

S-COART

(※)2024年11月時点ではMicrosoft Teams有料版のみ対象

注:本リリースに記載されている製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業の課題解決を支援!さくら情報システム「生成AI×社内データ(RAG)体験サービス」 appeared first on Dtimes.